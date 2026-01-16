România a fost ținta GRU rusesc. Cum au acționat sabotori recrutați de ruși în 4 țări NATO. „Erau controlați de aceiași organizatori”

Serviciile secrete ale lui Putin folosesc „agenți de unică folosință” pentru sabotaje în țările NATO. Foto: Profimedia Images

Serviciul de informaţii militare GRU al Rusiei a fost responsabil de tentativa de incendiere din 2024 a unei fabrici din Lituania care furnizează scannere de unde radio armatei Ucrainei, au afirmat vineri Poliţia şi Procuratura de la Vilnius. Oficialii au adăugat că 6 cetăţeni din Spania, Columbia, Cuba, Rusia şi Belarus au fost acuzaţi pentru respectivul incident, iar grupul a încercat să întreprindă atacuri similare şi în Polonia, România şi Republica Cehă. Un raport internaţional arată cum Rusia testează "liniile roşii" ale NATO cu ajutorul „agenților de unică folosință”.

„Infracţiunile din Lituania au fost coordonate, iar ordinele au fost date executorilor de către un grup de persoane care trăiesc în Rusia şi care au legături cu GRU al Rusiei”, a declarat presei, vineri, un înalt responsabil al poliţiei lituaniene, Saulius Briginas.

Potrivit unui comunicat de presă, „în cooperare cu instituții străine de aplicare a legii și de informații și după evaluarea informațiilor primite despre acte criminale similare posibil comise de membri ai grupării teroriste menționate anterior în Republica Cehă, România și Polonia, a fost înființată o echipă comună de anchetă (JIT) sub coordonarea Eurojust, care a inclus ofițeri de aplicare a legii din țările menționate anterior. De asemenea, s-a desfășurat o cooperare activă cu Europol în investigarea acestor infracțiuni.”

Datele colectate în timpul anchetei premergătoare procesului sugerează, de asemenea, că grupul terorist organizat menționat anterior ar putea include și alte persoane care nu au legătură cu tentativa de infracțiuni din Šiauliai și care au comis acte similare în Republica Cehă, România și Polonia.

„Toți erau uniți și conectați de aceiași organizatori, același modus operandi și obiective comune – intimidarea publicului, perturbarea și oprirea sprijinului acordat Ucrainei în apărarea ei de invazia rusească, precum și promovarea unui sentiment de frică și neîncredere în societățile țărilor occidentale și destabilizarea structurilor constituționale, politice, economice și sociale ale celor mai importante state”, arată oficialii din Lituania.

Infractorii au vizat infrastructura companiei UAB TVC Solutions, cu sediul în Šiauliai, și produsele acesteia – stații mobile de analiză a spectrului radio destinate forțelor armate ucrainene, în valoare de aproximativ 1,5 milioane de euro.

Datele colectate în timpul anchetei premergătoare procesului ne permit să credem în mod rezonabil că tentativa de incendiere a fost comisă de doi cetățeni străini sosiți în Lituania: un cetățean spaniol JLA și un cetățean cu dublă cetățenie spaniolă și columbiană AFRD. Conform datelor disponibile, acești inculpați au adus la locul faptei mijloace incendiare, dar nu au avut timp să ducă la bun sfârșit acțiunile criminale planificate din cauza trecătorilor speriați care au apărut în apropiere. Au părăsit imediat locul incidentului spre Riga (Republica Letonia), unde au fost reținuți în aceeași zi cu cooperarea promptă a ofițerilor de informații și de aplicare a legii lituanieni și letoni, iar ulterior au fost extrădați cu succes în Lituania.

„În timpul anchetei premergătoare procesului, s-a stabilit, de asemenea, că a doua tentativă de comitere a unui act terorist la locul menționat anterior a avut loc pe 22 septembrie 2024. Cu acea ocazie, incendiul ar fi fost tentat de un cetățean al Federației Ruse EOV și un cetățean al Belarus MB, sosiți special la Šiauliai din Regatul Spaniei. Pe baza datelor disponibile, convinși că incendiul a reușit, indivizii au părăsit locul faptei, deși, așa cum s-a dovedit ulterior, nu s-au produs pagube, deoarece mijloacele folosite pentru incendiere nu au putut aprinde produsele depozitate în curtea companiei.

Pe măsură ce ancheta premergătoare procesului a continuat și s-au desfășurat acțiuni de investigație sub acoperire, s-a stabilit, de asemenea, că chiar a doua zi după cel de-al doilea incendiu, cetățeanul cubanez YLC a sosit în Šiauliai din Federația Rusă, care, conform bănuielilor, trebuia să evalueze pagubele cauzate de acest incendiu. După ce a îndeplinit sarcina care i-a fost încredințată, YLC intenționa să părăsească Lituania, dar a fost reținută de ofițerii de poliție lituanieni.

În timpul anchetei premergătoare procesului, a fost identificat și un cetățean columbian care locuiește în Spania, suspectat că ar fi îndeplinit funcții de intermediere și finanțare în cadrul acestui grup terorist organizat. CALD a fost reținut în Spania și, după finalizarea procedurilor inițiate de Parchetul General, a fost transferat în Lituania în mai 2025.

Toți cei 6 inculpați se află în prezent în Lituania și sunt supuși celei mai stricte măsuri preventive - arestarea”, mai precizează poliția din Lituania.

Rușii folosesc „agenți de unică folosință” pentru sabotaje în țările NATO

Un raport internaţional, citat de Sky News, a dezvăluit cum ofițerii de informații asociaţi Kremlinului abordează online persoane - inclusiv ucraineni - pentru a destabiliza puterile occidentale. Ei încearcă să atragă persoane naive prin intermediul aplicațiilor de mesagerie precum Telegram sau al site-urilor de jocuri de noroc pentru a deveni „agenți de unică folosință”, însărcinați cu comiterea de incendii, vandalism și alte acte de ostilitate.

Conform cercetării publicate de RUSI (Royal United Services Institute), banii sunt un factor cheie de motivare, iar adolescenții, migranții și persoanele în vârstă cu experiență în serviciul militar în armata sovietică fiind considerați "ţinte-cheie" pentru recrutare.

Plata - de ordinul a sutelor de mii de euro - este adesea promisă în criptomonede, ceea ce face ca sursa de finanțare să fie dificil de urmărit pentru anchetatori.

„Metodele folosite pentru recrutarea și atribuirea de sarcini sabotorilor au trecut de la dependența din epoca Războiului Rece de agenți de informații instruiți la un model caracterizat prin misiuni la distanță, independente și extrem de ușor de negat: «era economiei la pachet» a sabotajului rusesc”, se arată în raportul - intitulat „Răspuns la finanțarea sabotajului rusesc”.

„Actorii ostili externalizează acum misiun ieftine către persoane de unică folosință (sau «agenți pentru o zi») recrutate online” - potrivit concluziilor raportului.

Kremlinul a negat anterior acuzațiile occidentale privind o campanie tot mai mare de sabotaj și alte ostilități hibride.

Însă numărul actelor de incendiere și sabotaj grav legate de Rusia în Europa ar fi crescut la 34 în 2024, față de 12 în anul precedent și doar două în 2022.

„Liniile roșii” ale NATO, testate

Raportul a mai precizat că guvernele trebuie să considere incidentele - indiferent de cât de minore sunt - ca făcând parte dintr-o strategie mult mai gravă de activitate împotriva aliaților occidentali.

"Deși incidentele izolate pot părea de nivel scăzut, ele sugerează, în mod colectiv, apariția unei campanii mai ample, menite să crească costul sprijinirii Ucrainei, să testeze liniile roșii ale statelor NATO și să erodeze încrederea publicului în sistemele naționale de securitate occidentale”, se arată în raport.

Suspiciunile de sabotaj rusesc acoperă o gamă largă de acțiuni, de la operațiuni majore, cum ar fi deteriorarea cablurilor submarine, până la atacuri împotriva țintelor militare și civile, inclusiv declanșarea de incendii și acte de vandalism, dar și activități de recunoaștere.

Întrucât mulți ofițeri de informații ruși au fost expulzați din Europa în urma invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, raportul RUSI a constatat că spionii ruși „se bazează din ce în ce mai mult pe intermediari și «agenți de unică folosință», mulți din Ucraina, pentru a executa sarcini de sabotaj”.

„Dacă astfel de incidente sunt tratate exclusiv ca acțiuni ale unor ucraineni individuali, acest lucru ar putea alimenta sentimentul anti-ucrainean și ar putea eroda sprijinul public pentru Kiev - un obiectiv strategic al operațiunilor de sabotaj”, se arată în raport, unde se mai punctează că printre ucrainenii recrutați se numără și cei care „nu erau conștienți de adevărata natură a sarcinilor lor”.

Acte de sabotaj se întâmplă în Polonia. „Mulți dintre cei reținuți sub acuzații de sabotaj între 2023 și 2025 erau cetățeni ucraineni - o evoluție interpretată nu ca o dovadă a coordonării ucrainene, ci ca parte a unei strategii deliberate rusești de a exploata prezența migranților ucraineni, cu scopul de a provoca neîncredere publică și tensiuni politice”, potrivit studiului.

Unul dintre cele mai recente exemple de acțiune ostilă pe care autoritățile poloneze le-au atribuit serviciilor secrete rusești este o explozie din noiembrie 2025 pe o linie de cale ferată care oferă o rută cheie pentru transportul de ajutoare către Ucraina.

Oficialii au raportat că doi cetățeni ucraineni suspectați de implicare au fugit în Belarus, în timp ce alții au fost reținuți. Prim-ministrul polonez a descris incidentul drept un „act de sabotaj fără precedent”.