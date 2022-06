România, amenințată de la Moscova cu un atac nuclear, după ce Serghei Lavrov n-a mai putut să zboare în Serbia

S-a întâmplat astfel după ce trei țări vecine Serbiei - România, Bulgaria și Muntenegru - și-au închis spațiul aerian pentru avionul care trebuia să îl ducă pe Lavrov la Belgrad.

În mesajul de pe contul său de Twitter, Rogozin amenință România cu rachetele nucleare Sarmat.

"Sarmat nu le va cere permisiunea de a zbura bulgarilor fricoși, românilor răzbunători sau muntenegrenilor care au trădat istoria noastră comună", a scris Rogozin.

Dmitri #Rogozin commented on the incident by complaining about "cowardly Bulgarians, vindictive Romanians and Montenegrins, who betrayed our common history". pic.twitter.com/WOqiQZENUg