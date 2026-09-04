România devine o rută strategică pentru combustibilul Ucrainei. Kievul anunță acorduri pentru transporturile pe Dunăre și calea ferată

1 minut de citit Publicat la 08:56 04 Sep 2026 Modificat la 08:56 04 Sep 2026

Anunțul a fost făcut de prim-vicepremierul și ministrul Energiei al Ucrainei, Denîș Șmihal. FOTO: Profimedia Images

Guvernul ucrainean anunță noi acorduri privind extinderea capacității logistice a căilor ferate și a rutelor fluviale prin România pentru aprovizionarea cu combustibili, potrivit Ukrainian Shipping Magazine.

Anunțul a fost făcut de prim-vicepremierul și ministrul Energiei al Ucrainei, Denîș Șmihal.

Situația de pe piața carburanților în contextul riscurilor militare a fost discutată joi în cadrul unei reuniuni comune de către Ministerul Economiei, Ministerul Infrastructurii, Serviciile Fiscale și Vamale, Comitetul Antimonopol și reprezentanți ai mediului de afaceri din Ucraina.

Potrivit ministrului Energiei de la Kiev, la 3 septembrie 2026, piața rămâne controlată și echilibrată, iar resursele disponibile permit acoperirea necesarului actual al consumatorilor din Ucraina.

Pentru ca situația să rămână gestionabilă, sunt luate o serie de măsuri. În special, continuă discuțiile privind diversificarea rutelor de aprovizionare. O atenție deosebită este acordată direcției românești.

„Am ajuns la acorduri concrete privind extinderea capacității logistice a căilor ferate și a rutelor fluviale prin România, în urma recentei întâlniri dintre președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președintele României, Nicușor Dan. Lucrăm la nivel guvernamental pentru punerea lor în aplicare”, a declarat Denîș Șmihal.

Sursa citată precizează că guvernul ucrainean a lansat un proiect-pilot privind depozitarea subterană a combustibilului. În Ucraina va fi creat un sistem extins de facilități de depozitare subterană și vor fi asigurate condițiile necesare pentru depozitarea în siguranță a produselor petroliere. De asemenea, sunt majorate rezervele de combustibil.

Porturile vitale pentru aprovizionarea Ucrainei

Atacurile rusești asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagră au determinat Kievul să mute o parte din fluxurile de transport către porturile de pe Dunăre și către rețeaua feroviară din zona frontierei vestice. În acest context, porturile Reni și Izmail, situate în apropierea României, au devenit puncte importante pentru logistica Ucrainei.

Aceste rute sunt utilizate atât pentru transportul mărfurilor destinate exportului, cât și pentru importuri, inclusiv pentru aducerea combustibilului necesar Ucrainei.

România și Ucraina au decis încă din luna martie să își extindă cooperarea în sectorul energetic. În cadrul vizitei efectuate la București, de Volodimir Zelenski și Nicușor Dan au semnat, printre alte documente, un acord-cadru privind colaborarea în domeniul energiei.