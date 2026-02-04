România, pe harta ISW cu „Operațiunea faza zero” a rușilor în Europa

Rusia a testat din ce în ce mai mult NATO. Foto: Institutul pentru Studiul Războiului

Institutul pentru Studiului Războiului a publicat, marți, o hartă cu operațiunile atribuite Federației Ruse privind sabotaje și atacuri în Europa. Pe harta ISW apare și România, unde drone al Rusiei au intrat în spațiul aerian, iar operațiuni de sabotaj au fost dejucate de autorități.

Între timp, noua amenințare în spațiul NATO sunt baloane lansate din Belarus. Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze a raportat că sistemele radar poloneze au înregistrat incursiuni de „obiecte asemănătoare baloanelor” în spațiul aerian polonez în noaptea de 1 spre 2 februarie.

Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze a remarcat că au existat mai puține încălcări ale spațiului aerian cu baloane decât în ​​nopțile precedente. Belarus a lansat obiecte asemănătoare baloanelor în spațiul aerian polonez de patru ori în cinci zile din 27 ianuarie.

ISW continuă să evalueze faptul că Rusia a anexat de facto Belarusul și că Rusia folosește probabil incursiuni în spațiul aerian în state NATO precum Lituania și Polonia din Belarus ca parte a efortului său „Faza Zero” - faza de stabilire a condițiilor informaționale și psihologice - pentru a se pregăti pentru un posibil război NATO-Rusia în viitor.

Ministrul polonez de externe, Radoslow Sikorski, a acuzat joi la Bruxelles Belarus că „poartă un război hibrid împotriva țării noastre”. Sikorski a spus că episodul a evidențiat „natura regimului” condus de dictatorul Alexandr Lukașenko la Minsk, combinând politica externă cu acte ilegale.

Un raport despre riscurile la adresa UE, luată în calcul pentru anul 2026, realizat de Institutul Universitar European (EUI), vizează riscul unui război hibrid, cu sabotaje în blocul european, posibilitatea încheierii războiului din Ucraina în favoarea Rusiei, noi atacuri din partea Moscovei şi retragerea de către SUA a sprijinului în materie de securitate.

„Belarus este un cobeligerant în acest război. Nu ar trebui privit ca actor separat în acest moment”, a declarat Christina Harward, expertă în Rusia la Institutul pentru Studiul Războiului, o organizație non-profit cu sediul la Washington.

Războiul hibrid este un termen „prost definit”, iar Harward a spus că preferă să descrie zborurile baloanelor și alte incursiuni legate de Rusia drept „faza zero a unui conflict cu NATO”.

Rusia a testat din ce în ce mai mult NATO prin incursiuni, cel mai frapant fiind în septembrie, când aproximativ 20 de drone rusești au zburat în Polonia, determinând NATO să ridice rapid avioane și să le doboare. Oficialii europeni au acuzat Rusia de un act intenționat pentru a vedea cum va reacționa NATO.

În același timp, rușii desfășoară acțiuni de sabotaj în statele membre NATO.

Serviciul de informaţii militare GRU al Rusiei a fost responsabil de tentativa de incendiere din 2024 a unei fabrici din Lituania care furnizează scannere de unde radio armatei Ucrainei, au afirmat vineri Poliţia şi Procuratura de la Vilnius. Oficialii au adăugat că 6 cetăţeni din Spania, Columbia, Cuba, Rusia şi Belarus au fost acuzaţi pentru respectivul incident, iar grupul a încercat să întreprindă atacuri similare şi în Polonia, România şi Republica Cehă. Un raport internaţional arată cum Rusia testează "liniile roşii" ale NATO cu ajutorul „agenților de unică folosință”.