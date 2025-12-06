România și Uruguay au marcat 90 de ani de relații diplomatice prin lansarea emisiunii filatelice comune "Rase de cai"

1 minut de citit Publicat la 16:50 06 Dec 2025 Modificat la 16:55 06 Dec 2025

Lansarea emisiunii filatelice "Rase de cai", la 90 de ani de relații diplomatice România - Uruguay

Ambasada României în Uruguay și Ministerul Afacerilor Externe din Uruguay au marcat, vineri, 5 decembrie 2025, celebrarea a 90 de ani de relații bilaterale prin lansarea unei emisiuni filatelice comune, coordonată de Correo Uruguay și Romfilatelia.

Emisiunea, intitulată „Rase de cai”, cuprinde două mărci poștale dedicate unor rase ecvestre reprezentative pentru cele două țări.

Este vorba despre lipițanul românesc și calul Criollo uruguayan. L

Lipițanul românesc, cunoscut drept „dansatorul lumii ecvestre”, se remarcă prin eleganță, inteligență și prin capacitatea de a executa cu o precizie impecabilă cele mai dificile exerciții de dresaj.

Istoria și noblețea acestei rase sunt atât de proeminente, încât tradiția creșterii sale a fost înscrisă, în anul 2022, pe Lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității.

Calul Criollo uruguayan ocupă, la rândul său, un loc special în identitatea acestei țări. Este un cal puternic, rezistent, agil, curajos și profund loial.

Viața rurală din Uruguay, tradițiile sale și spiritul oamenilor de aici sunt de neimaginat fără prezența emblematică a calului Criollo.

În discursul său, ambasadorul Radu Mihail Filip a evocat evoluția relațiilor diplomatice dintre România și Uruguay și a subliniat, în actualul context internațional, valorile și pozițiile comune care apropie cele două state: angajamentul ferm față de democrație, susținerea multilateralismului, respectarea normelor și spiritului Cartei Națiunilor Unite, apărarea drepturilor omului, protejarea civililor și păstrarea demnității umane.

În continuarea ceremoniei, a fost inaugurată o expoziție specială, unde au fost prezentate documente originale de arhivă și copii puse la dispoziție de Departamentele Arhive Diplomatice ale celor două ministere de externe.

Exponatele ilustrează istoria celor 90 de ani de prietenie și cooperare dintre România și Uruguay, oferind publicului o incursiune în memoria diplomatică a celor două națiuni.

Evenimentul s-a desfășurat în Palatul Santos, sediul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Orientale a Uruguayului, în prezența membrilor Corpului Diplomatic acreditați în Uruguay și a reprezentanților comunității românești din țară.