Romii au ieșit în stradă la Budapesta după ce ministrul lui Viktor Orban i-a trimis să curețe wc-urile din trenuri

Ministrul Transporturilor din Ungaria a spus că romii trebuie să curețe toaletele din trenuri. Foto: Hepta

Câteva sute de persoane s-au adunat sâmbătă la Budapesta pentru a cere demisia ministrului ungar al Transporturilor, care a spus recent că romii din Ungaria "ar trebui să cureţe toaletele scârboase din trenuri", relatează Agerpres, care citează France Presse.

Cuvintele lui Janos Lazar au provocat indignare și par să complice situația partidului de guvernământ, FIDESZ, în contextul apropiatelor alegeri din 12 aprilie, la care sondajele independente plasează opoziţia în faţa formațiunii premierului naţionalist Viktor Orban, la putere de aproape 16 ani.

Protestul din Budapesta s-a desfășurat în apropierea parlamentului ungar, pe o vreme rece şi ploioasă.

VÁR! Tüntetés kezdődött Budapesten, Lázár János ellen vonulnak a cigányok #galeria https://t.co/15DoXG6Y9y — Blikk (@blikkhu) January 31, 2026

"Ei fac toate astea de teama de a pierde puterea. Când au nevoie de noi, suntem 'romii cei buni' pe care îi dau ca exemplu; iar când nu au nevoie suntem 'romi criminali'", a declarat pentru AFP Gusztav Lakatos.

Pentru acest muncitor în construcţii de 38 de ani, cuvintele lui ministrului Lazar "au depășit, de această dată, orice limită".

AFP: Declarațiile rasiste ale ministrului ungar ar putea să coste voturi partidul lui Viktor Orban

"Eu nu sunt de etnie romă, dar nu putem închide ochii. Lazar trebuie să demisioneze", a spus, la rândul ei, Barbara Budafoki, o învăţătoare de 53 de ani.

Ea a reproșat Executivului condus de Viktor Orban că "aţâţă ura" în țară.

Balint Horvath, un vânzător de 22 de ani, a declarat că vrea să vadă că "această gaşcă de amatori" va fi "trimisă acasă în aprilie" şi că "oricine a comis crime va trebui să dea socoteală".

Janos Lazar s-a exprimat la adresa romilor într-o reuniune publică, în cadrul campaniei pentru alegerile legislative și pe fondul penuriei de mână de lucru în Ungaria, ţară pe care guvernul a închis-o refugiaţilor.

El a prezentat apoi scuze pentru declarație.

Adeseori victime ale discriminării, romii constituie cea mai mare minoritate naţională în Ungaria, cu circa 7% din cei 9,5 milioane de locuitori ai ţării.

Unii analişti politici estimează că remarcile lui Janos Lazar ar putea să-i determine pe romi să penalizeze la urne coaliţia conservatoare al lui Orban, după au susținut-o masiv la ultimele alegeri.