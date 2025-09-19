Rubio și Lavrov se vor întâlni la Adunarea Generală ONU. Trump și Zelenski ar putea avea o discuție privată

Lavrov și Rubio se vor întâlni la Adunarea Generală ONU. Sursa foto: Getty Images

Ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a declarat vineri că ministrul rus de Externe intenționează să aibă o întâlnire cu omologul său american, Marco Rubio, în marja Adunării Generale a ONU. O agendă a discuțiilor între cei doi diplomați nu a fost încă stabilită, însă întâlnirea a fost planificată, a adăugat ambasadorul Federației Ruse la ONU, notează publicația ucraineană Kiev Independent.

Anunțul diplomatului rus vine în contextul în care eforturile îndelungate ale administrației americane pentru a media o posibilă încetare a focului în Ucraina au fost ignorate de Kremlin, iar Federația Rusă și-a intensificat bombardamentele în Ucraina.

Serghei Lavrov va lua cuvântul la Adunarea Generală ONU

Pentru moment, data exactă a întâlnirii dintre Rubio și Lavrov nu a fost precizată. Însă săptămâna de nivel înalt a celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU va avea loc în intervalul 23-27 septembrie. Sursa citată menționează că șeful diplomației ruse ar putea lua cuvântul în ultima zi a plenarei ONU. Administrația americană nu a comentat întâlnirea dintre Marco Rubio și omologul său rus.

Ultima întâlnire dintre cei doi s-a consumat pe 15 august, în cadrul summitului din Alaska dintre președintele american Donald Trump și Vladimir Putin. Discuții între Lavrov și Rubio au mai avut loc pe 10 iulie, la Kuala Lumpur, în marja summitului Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), unde a fost abordată, printre altele, și problema războiului încă în desfășurare dintre Rusia și Ucraina.

Totodată, nu este exclus ca la Adunarea Generală a ONU de săptămâna viitoare să participe și președintele Volodimir Zelenski. Atât ministrul ucrainean de Externe, cât și Marco Rubio nu au exclus posibilitatea ca Donald Trump să aibă o întrevedere cu omologul său ucrainean, mai notează sursa citată.