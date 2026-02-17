Ruptură în interiorul delegației ucrainene, la Geneva. Două grupuri rivale încearcă să-și impună abordarea

Delegația ucraineană de la Geneva. Foto: Profimedia Images

Ar fi existat o ruptură în interiorul delegației Ucrainei la discuțiile de la Geneva, din cauza dezacordurilor privind momentul încheierii unui posibil acord de pace, a relatat The Economist, citând surse. Potrivit publicației, un grup de negociatori, condus informal de șeful cancelariei prezidențiale ucrainene, Kirilo Budanov, este în favoarea unui acord rapid mediat de Statele Unite, temându-se că „fereastra de oportunitate s-ar putea închide în curând”. Celălalt grup, „sub influența” lui Andrii Iermak, care a fost demis din funcția de șef al cancelariei prezidențiale, este mai puțin înclinat să ajungă la un acord de pace rapid. Președintele Volodimir Zelenski s-ar afla undeva la mijloc.

Ucrainenii se află în fața unei dileme - fie joacă jocul mai lung al așteptării pentru a îmbunătăți poziția strategică în raport cu Rusia, fie negociază rapid un acord mediat de SUA. Ambele opțiuni implică riscuri important. Opțiunea ideală pentru Ucraina ar fi un acord de durată cu SUA care să vină la pachet cu garanții de securitate robuste, însă asta ar necesita o presiune reală din partea guvernului american asupra Rusiei, iar semnalele actuale nu sugerează un astfel de scenariu, scrie The Economist.

Ucraina și Rusia vor purta discuții la Geneva în perioada 17-18 februarie, cu participarea Statelor Unite. Delegația rusă este condusă de consilierul prezidențial Volodimir Medinski, alături Mihail Galuzin, adjunct al diplomației lui Putin, și amiralul Igor Kostiukov, șeful direcției principale a statului major general rus.

Delegația ucraineană este reprezentată de secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, șeful cancelariei prezidențiale, Kirilo Budanov, adjunctul său, Serhii Kisliția, șeful Statului Major General, Andrii Hnatov, liderul partidului „Slujitorul Poporului”, David Arakhamia, și adjunctul șefului Direcției Principale de Informații, Vadim Skibițki

Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin, a declarat că Rusia cere în continuare de la Ucraina „întreg Donbasul”, o regiune întinsă din Ucraina pe care rușii o controlează parțial.