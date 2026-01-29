Rusia a atacat cu rachete și drone mai multe regiuni din Ucraina. Autoritățile anunță victime și pagube la infrastructură

3 minute de citit Publicat la 08:41 29 Ian 2026 Modificat la 09:16 29 Ian 2026

Trei oameni au murit în urma atacului rusesc asupra regiunii Zaporojie, Ucraina. Sursa foto: Telegram/Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei

Armata Federaţiei Ruse a atacat cu rachete și drone mai multe regiuni din Ucraina în noaptea de miercuri spre joi, au relatat The Kyiv Independent şi AFP, conform Agerpres. În urma bombardamentelor care au vizat inclusiv capitala ţării, autoritățile ucrainene au transmis că s-au înregistrat victime și pagube la infrastructură. Atacul de noaptea trecută vine în contextul în care ieri Kremlinul s-a arătat dispus să organizeze o întrevedere între preşedinţii Rusiei, Vladimir Putin, şi Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu condiţia ca aceasta să aibă loc la Moscova.

Atacurile cu rachete şi drone ale ruşilor a provocat morți și răniți în rândul civililor în mai multe orașe din țară, a dus la întreruperi pe scară largă ale alimentării cu energie electrică și a avariat o mănăstire din Odesa.

Rusia a lansat peste noapte o rachetă balistică Iskander-M și 146 de drone asupra Ucrainei, a transmis Forțele Aeriene. Apărarea antiaeriană ucraineană a interceptat 103 drone. Cel puțin 36 de drone și racheta au reușit să treacă, lovind 22 de locații, au scris jurnaliştii publicaţiei The Kyiv Independent.

Explozii au fost auzite în capitala Ucrainei noaptea trecută, în jurul orei 1:26, ora locală. Autoritățile locale au raportat că sistemele de apărare antiaeriană au fost activate pentru a intercepta dronele rusești.

Guvernatorul regiunii Kiev, Mykola Kalașnik, a anunțat că două persoane – un bărbat și o femeie – au murit în comunitatea Bilohorodka, situată la periferia capitalei. Alte persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, fără a necesita spitalizare.

Una dintre victime era o mamă aflată acasă cu copilul său de 4 ani în momentul în care apartamentul lor a fost lovit, a informat Hromadske. A doua victimă a fost partenerul femeii. În timpul atacului, cei doi se aflau la etajul al doilea al apartamentului, în timp ce copilul era la primul etaj. Ambii adulți au murit în urma unei lovituri directe.

Copilul de 4 ani a fost scos din clădirea în flăcări de corespondentul de război Radio Liberty, Marian Kușnir, a relatat postul ucrainean de televiziune 1+1.

"Am un rucsac medical tactic acasă, așa că am fugit să ajut. În haos, am văzut o ușă întredeschisă. Era un copil pe pat, în apartament, care plângea și striga «Mama»", a povestit Marian Kușnir.

Incendiul s-a extins atât de repede încât, atunci când a scos copilul afară și s-a întors, scările erau deja cuprinse de flăcări, a adăugat el. Micuţul supravieţuitor se află în prezent alături de tatăl și fratele său mai mare, potrivit Hromadske.

Resturi de drone au căzut și în districtul Holosiivskyi, unde ferestrele unei clădiri rezidențiale au fost sparte, iar un incendiu a izbucnit pe acoperișul unui bloc de locuințe.

Atacuri aeriene ruseşti au ucis trei persoane în regiunea Zaporojie, în sud-estul Ucrainei, a anunţat joi dimineaţă guvernatorul acesteia, Ivan Fedorov, citat de AFP.

"Ruşii au efectuat atacuri cu drone asupra cartierelor rezidenţiale din Vilniansk (...) Două femei şi un bărbat au fost ucişi, iar un alt bărbat a fost rănit", a informat Ivan Fedorov pe reţeaua socială Telegram.

"Au fost distruse case şi au izbucnit incendii", a adăugat el.

Delegaţiile ucraineană şi rusă s-au întâlnit săptămâna trecută la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. Acestea au fost primele negocieri directe cunoscute între Moscova şi Kiev cu privire la planul american de rezolvare a conflictului, Aceste discuţii ar urma să fie reluate duminică la Abu Dhabi.

Până atunci, Rusia îşi continuă atacurile aeriene zilnice, făcând victime civile şi lovind mai ales infrastructura energetică.

Marţi seară, astfel de atacuri au făcut trei morţi în ţară, dintre care doi în suburbiile Kievului, potrivit autorităţilor locale.

Pe de altă parte, bilanţul unui atac rus cu drone, marţi, asupra unui tren de pasageri în estul Ucrainei a fost ridicat la şase, faţă de cinci anterior, a anunţat miercuri seara biroul procurorului din Harkov.

Conform unui raport al Misiunii ONU de supraveghere a drepturilor omului în Ucraina (HRMU), publicat la începutul lunii ianuarie, aproape 15.000 de civili ucraineni au fost ucişi şi 40.600 răniţi de la începutul invaziei ruseşti pe 24 februarie 2022.

Anul 2025 a fost cel mai sângeros din 2022 încoace, cu peste 2.500 de civili ucişi, potrivit acestui document, scrie AFP