Rusia a atacat Ucraina cu peste 100 de drone şi o rachetă balistică, la scurt timp după ce Putin a acceptat armistițiul parţial

Dronă rusească doborâtă pe teritoriul Ucrainei. Sursa foto: Telegram/Serviciul de Grăniceri de Stat al Ucrainei

Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri o rachetă balistică Iskander-M şi 111 drone cu rază lungă de acţiune de diferite tipuri asupra Ucrainei, într-un nou atac aerian care vine la câteva ore după ce preşedintele american, Donald Trump, a anunţat un acord verbal cu omologul său rus, Vladimir Putin, prin care acesta din urmă s-a angajat să oprească bombardarea infrastructurii ucrainene timp de o săptămână, informează Ukrainska Pravda şi EFE, conform Agerpres.

Deşi Putin a acceptat un armistiţiu parţial, Rusia a atacat Ucraina cu peste 100 de drone şi o rachetă balistică Iskander-M

În bilanţul referitor la atac, forţele aeriene ucrainene nu specifică ţinta dronelor şi a rachetei lansate de Rusia, dar - conform informaţiilor în timp real publicate peste noapte de această ramură a armatei ucrainene – practic toate dronele au vizat regiuni ucrainene de graniţă cu Rusia sau zone apropiate de liniile frontului.

Conform raportului forţelor aeriene ucrainene, 80 dintre drone au fost neutralizate de apărarea ucraineană, iar alte 25, împreună cu racheta balistică, au lovit 15 puncte nespecificate din Ucraina.

La rândul său, Ministerul Apărării rus a anunţat pe aplicaţia Telegram că sistemele de apărare aeriană ruseşti au doborât 18 drone ucrainene vineri dimineaţă devreme în patru regiuni ruseşti şi în peninsula ucraineană Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014.

"În timpul nopţii, sistemele de apărare aeriană au distrus 18 drone ucrainene", a anunţat ministerul menţionat.

Şapte drone au fost doborâte în regiunea Briansk, două în Rostov, una în Astrahan şi una în Kursk.

De asemenea, cinci drone au fost interceptate în timp ce zburau deasupra peninsulei ucrainene Crimeea şi două deasupra Mării Negre.

Donald Trump a anunţat un armistițiu parțial în Ucraina: Preşedintele Putin a fost de acord cu oprirea atacurilor asupra orașelor

Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunţat joi un armistițiu parțial care va opri toate atacurile asupra orașelor importante din Ucraina, inclusiv asupra capitalei Kiev, în contextul în care țara se confruntă cu scăderea temperaturilor de iarnă, a relatat CNN. Liderul american a transmis că omologul său rus, Vladimir Putin este de acord şi a acceptat această măsură timp de o săptămână.

Liderul de la Casa Albă a precizat ă i-a cerut telefonic lui preşedintelui rus să nu bombardeze Kievul sau alte oraşe şi localităţi ucrainene timp de o săptămână din cauza "frigului extraordinar" aşteptat în următoarele zile în Ucraina, care este atacată constant de Rusia. Se aşteaptă ca temperaturile să ajungă la minus 25 de grade Celsius în oraşe precum Kiev, unde milioane de oameni au rămas fără curent electric şi încălzire zile întregi din cauza atacurilor masive ale Rusiei din acest an asupra sectorului energetic.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a mulţumit lui Donald Trump pentru iniţiativa sa şi a spus că speră că aceasta va duce la oprirea atacurilor asupra Ucrainei. Zelenski a dezvăluit că posibilitatea unui armistiţiu energetic a fost discutată în timpul convorbirilor trilaterale de pace dintre ucraineni, ruşi şi americani, care au avut loc săptămâna trecută în Emiratele Arabe Unite şi care vor fi reluate duminică.

"Și din cauza frigului... Un frig extrem. Ei au parte de același lucru ca și noi. L-am rugat personal pe președintele Putin să nu mai bombardeze Kievul și orașele și localitățile mici timp de o săptămână în această perioadă. Este extraordinar. Nu este doar frig. Este un frig extraordinar, un frig record. Și acolo aveți aceeași situație. Este o vreme foarte rea, cea mai rea. Dar a fost... Chiar a fost... Au spus că nu au mai experimentat niciodată un frig ca acesta. Și eu personal i-am cerut președintelui Putin să nu mai tragă asupra Kievului și a diverselor orașe mici timp de o săptămână. Și el a fost de acord să facă asta", a declarat preşedintele SUA.

Ulterior, liderul de la Casa Albă a mai făcut următoarele precizări: "Și trebuie să vă spun că a fost foarte frumos. Mulți oameni au spus: «Profitaţi de perioada asta de frig, nu veți mai avea parte de așa ceva». Dar el a făcut-o. Și suntem foarte fericiți că au făcut-o, pentru că, pe lângă toate celelalte, (n.r. crainenii) nu au nevoie de rachete care să cadă în orașele lor. Așa că m-am gândit că ar trebui să spun asta. Mi s-a părut un lucru foarte, foarte bun. Și Ucraina era... aproape nu i-a venit să creadă, dar erau foarte fericiți pentru asta, pentru că se luptă din greu".

În timp ce autorităţile ucrainene salută armistiţiul parţial anunţat de liderul de la Casa Albă pentru o săptămână, oficialii de la Moscova tac, a mai scris CNN.

În tot acest timp, ministrul rus de Externe a anunţat că va accepta garanții internaționale de securitate doar pentru o Ucraină prietenoasă. Serghei Lavrov cere un regim prorus la Kiev.