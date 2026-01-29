Donald Trump i-a cerut lui Putin să nu mai bombardeze Kievul o săptămână: „A acceptat, a fost foarte amabil”

Vladimir Putin și Donald Trump la un summit istoric privind războiul din Ucraina, care a avut loc la o bază militară din Anchorage, Alaska, la data de 15 august 2025. Foto: Getty Images

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că președintele rus Vladimir Putin a acceptat să nu bombardeze Kievul timp de o săptămână. Liderul de la Casa Albă a spus că a făcut această solicitare având în vedere „frigul extraordinar” din regiune. „A fost foarte amabil”, a mai spus Donald Trump despre discuția cu Vladimir Putin. Potrivit Moscow Times, ordinul de încetare a atacurilor reciproce asupra infrastructurii energetice a ajuns deja atât la soldații ucraineni, cât și la cei ruși. Un armstițiu energetic nu a fost anunțat însă oficial.

„I-am cerut personal președintelui Putin să nu bombardeze Kievul și diverse orașe timp de o săptămână, iar el a acceptat să facă acest lucru”, a spus Trump în timpul unei ședințe de cabinet, invocând „frigul extraordinar” din regiune.

„A fost foarte amabil. Mulți mi-au spus: 'Nu irosi apelul, nu vei obține nimic'. Și totuși, a făcut-o”, a adăugat președintele american.

Ordinul a ajuns la soldați

Potrivit The Moscow Times, ambele părți implicate în conflict au primit ordine să înceteze atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice. Publicația citează corespondenți de război din Rusia și Ucraina.

„Primim informații potrivit cărora, începând cu ora 7:00 astăzi, Forțele Armate ale Federației Ruse au impus o interdicție privind folosirea focului… împotriva oricăror obiective de infrastructură de pe întreg teritoriul Ucrainei”, a scris z-bloggerul Vladimir Romanov. El a adăugat că o interdicție similară se aplică „oricăror obiective din Kiev și din regiunea Kiev”.

La rândul său, canalul ucrainean Supernova+ a relatat că „există un ordin similar din partea Ucrainei, respectiv de a nu lovi obiectivele de infrastructură energetică ale Rusiei”. Potrivit lui Romanov, ordinul de încetare a loviturilor împotriva trupelor ruse este valabil până la data de 3 februarie.

Negocieri trilaterale la Abu Dhabi

Potrivit Financial Times, posibilitatea unui astfel de armistițiu urma să fie discutată în cadrul unor negocieri trilaterale cu Statele Unite, desfășurate la Abu Dhabi în perioada 23–24 ianuarie. Discuțiile s-au concentrat pe încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice ucrainene, în schimbul angajamentului Kievului de a se abține de la atacuri asupra instalațiilor petroliere și tancurilor petroliere rusești.

Canalul Z „Belorussky Silovik” a relatat că „surse de încredere” au confirmat faptul că „la Abu Dhabi, părțile au convenit asupra unui moratoriu temporar privind loviturile asupra sectorului energetic”. Potrivit sursei, mai multe unități ruse au primit deja un ordin „verbal” corespunzător, însă „nu toată lumea este încă la curent” cu acesta.

Între timp, un autor al canalului ucrainean „Mykolaiv Vanek” a scris că „nu există un acord final între părți privind încetarea atacurilor asupra sectorului energetic”. „Ei [trupele ruse] nu vor înceta bombardamentele, iar chiar dacă li s-a impus acum un anumit tip de interdicție, în acest stadiu ea nu va dura mult”, a scris acesta.

Nu a fost anunțat oficial un armistițiu energetic

Niciuna dintre părți nu a anunțat oficial un armistițiu energetic. Totuși, în decembrie 2025, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a propus Rusiei un astfel de acord. Kremlinul a refuzat atunci, afirmând că obiectivul său este o „pace durabilă, garantată, pe termen lung”, nu măsuri temporare. În primăvara anului 2025, a fost deja în vigoare un moratoriu de 30 de zile asupra atacurilor împotriva sectorului energetic, instituit în urma negocierilor dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cu toate acestea, el nu a dus la o detensionare de durată: Kievul a acuzat Rusia că a continuat atacurile, iar Moscova a acuzat Ucraina de lovirea obiectivelor din domeniul combustibililor și energiei.