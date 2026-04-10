Rusia a atacat Ucraina cu aproape 150 de drone, înainte de armistițiul de Paște anunțat de Putin

O dronă Shahed doborâtă în Ucraina. Sursa foto: Telegram/Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei

Armata Rusiei a lansat în noaptea de joi spre vineri un atac cu aproape 150 de drone asupra Ucrainei, înainte ca Vladimir Putin să anunţe un armistiţiu pe durata Paştelui. Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 113 dintre dronele lansate de trupele rusești, iar oficialii au transmis că bombardamentele continuă vineri dimineaţa, a relatat Ukrainska Pravda.

Cel puţin două persoane au fost ucise şi alte trei rănite în atacuri aeriene ruse asupra unor districte din regiunea Dnipro din estul Ucrainei, a anunţat vineri administraţia regională pe Telegram, transmite AFP, conform Agerpres.

"În districtul Sînelnikove, două persoane au fost ucise şi o alta a fost rănită", a precizat administraţia, adăugând că alte două persoane au fost rănite în districtul Nikopol.

Jurnaliştii publicaţiei Ukrainska Pravda au scris că forțele ruse au atacat Ucraina cu 128 de drone Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri de UAV-uri începând din seara de 9 aprilie. Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 113 dintre acestea, iar până în dimineața zilei de 10 aprilie, atacul era încă în desfășurare.

"Până la ora 08:00, forțele de apărare antiaeriană au distrus sau au bruiat 113 drone în nordul, sudul și estul țării. Au fost înregistrate lovituri provocate de 14 UAV-uri în 6 locații și căderi de resturi ale unor ținte aeriene doborâte în 7 locați", au transmis oficiali de la Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Joi, preşedintele rus, Vladimir Putin, a anunţat un armistiţiu în Ucraina pentru Paştele Ortodox – sâmbătă şi duminică –, armistiţiu pe care omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat ulterior că l-a acceptat, menţionând în acelaşi timp că Kievul a propus deja un astfel de armistiţiu.

"Ucraina a indicat în repetate rânduri că suntem pregătiţi să luăm măsuri reciproce. Am propus un armistiţiu anul acesta în timpul sărbătorilor de Paşte şi vom acţiona în consecinţă", a declarat Zelenski pe reţelele de socializare.

Armistiţiul anunţat de liderul de la Kremlin ar urma să înceapă sâmbătă la ora locală 4 p.m. (13.00 GMT).