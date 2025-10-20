Rusia a lansat un atac de amploare asupra unei mine de cărbune din Ucraina: aproape 200 de mineri au rămas blocaţi sub pământ

O întreprindere de cărbune DTEK, în flăcări în regiunea Dnipropetrovsk după un atac rusesc de pe 19 octombrie 2025. Sursa foto: Telegram/DTEK

Rusia a lansat noi atacuri aeriene în Ucraina după întâlnirea dintre Volodimir Zelenski şi Donald Trump. În urma bombardamentului asupra unei mine de cărbune din regiunea Dnipropetrovsk, aproape 200 de mineri au rămas blocaţi sub pământ, a relatat The Kyiv Independent. Forțele armate ale Federației Ruse au atacat şi o instalație energetică neidentificată în nord, lângă granița cu Rusia, au declarat operatorii amplasamentelor, adăugându-se la o serie de atacuri recente asupra rețelei energetice a Ucrainei.

După bombardamentul minei aflate în sud-estul Ucrainei, care a avut loc duminică, 192 de angajați au rămas blocaţi sub pământ, a anunțat compania energetică ucraineană DTEK, potrivit sursei citate.

În momentul atacului, 192 de mineri se aflau în subteran, au precizat reprezentanţi din cadrul DTEK. În zonă a fost declanșată o operațiune contra cronometru de evacuare pentru a aduce angajații la suprafață. Datorită eforturilor uriaşe, toți cei 192 de angajați au fost readuși în siguranță la suprafață.

Doar o minune a făcut ca niciun miner să nu fie rănit. Oficialii de la DTEK au mai precizat că atacul ruşilor marchează a patra lovitură de mare amploare asupra exploatărilor de cărbune ale DTEK din ultimele două luni.

De la începutul ofensivei sale în urmă cu trei ani şi jumătate, Rusia a lansat aproape zilnic drone şi rachete asupra Ucrainei, care răspunde regulat prin atacuri asupra teritoriului rusesc – în special asupra infrastructurii energetice, informează AFP, potrivit Agerpres.

Vineri, preşedintele american, Donald Trump, care afişează o complicitate regăsită cu preşedintele rus Vladimir Putin, l-a îndemnat pe Volodimir Zelenski să înceteze ostilităţile, ignorând solicitările liderului ucrainean de a spori sprijinul militar, conform sursei citate.

După discuția cu liderul de la Casa Albă, preşedintele Ucrainei i-a sunat pe liderii europeni. Friedrich Merz i-a spus liderului de la Kiev ce e de făcut în viitor.