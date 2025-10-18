După discuția cu Trump, Zelenski i-a sunat pe liderii europeni. Friedrich Merz i-a spus ce e de făcut în viitor

Ucraina are nevoie în prezent de un plan de pace, a declarat cancelarul german Friedrich Merz vineri, după ce a vorbit la telefon cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alți lideri europeni, scrie Kyiv Post. Discuția a avut loc pentru a evalua rezultatele întâlnirii dintre liderul ucrainean și președintele american Donald Trump.

Potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului german, Stefan Cornelius, citat de Deutsche Welle (DW), în timpul convorbirii dintre liderii europeni, Merz a promis creșterea sprijinului pentru Ucraina, cu scopul de a „forța Rusia să se angajeze în negocieri serioase”. Mai exact, planul include intensificarea presiunii asupra Moscovei prin sancțiuni suplimentare și utilizarea activelor de stat ruse înghețate.

„Volodimir Zelenski se bucură de sprijinul deplin al Germaniei și al prietenilor noștri europeni pe drumul său spre pace”, a declarat Cornelius, citându-l pe cancelarul Merz. Zelenski a vorbit cu liderii europeni imediat după întâlnirea cu Donald Trump.

Președintele ucrainean a avut o convorbire telefonică de grup cu mai mulți politicieni europeni între întâlnirea cu președintele SUA și conferința de presă de la Casa Albă.

În cadrul briefingului, Zelenski a menționat că a discutat cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Finlandei, Alexander Stubb, precum și premierii Regatului Unit, Italiei, Norvegiei și Poloniei.

„Am vorbit despre întâlnirea mea cu președintele american Donald Trump. Am discutat multe detalii importante. Ceea ce contează cel mai mult acum este să protejăm cât mai multe vieți, să asigurăm securitatea Ucrainei și să ne întărim pe toți în Europa. Exact pentru asta lucrăm”, a scris ulterior Zelenski pe canalul său de Telegram, referindu-se la conversația cu liderii europeni.

Germania propusese deja, în cadrul unei reuniuni a aliaților Ucrainei desfășurate la Paris pe 4 septembrie, să contribuie la întărirea apărării antiaeriene a Kievului. Un oficial guvernamental a declarat pentru AFP că inițiativa face parte dintr-un pachet mai amplu de garanții de securitate aflate în discuție între aproximativ 30 de țări care sprijină Ucraina.