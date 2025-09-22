Rusia a lovit regiunile Zaporijjea, Sumî și Kiev în cursul nopții. Cel puțin doi oameni au murit

Două persoane au murit și alte două au fost rănite. sursa foto: Getty (Imagine cu caracter ilustrativ)

Forțele ruse au lansat atacuri nocturne asupra regiunilor Zaporijjea, Sumî și Kiev, în noaptea de 22 septembrie, soldate cu cel puțin două decese și mai mulți răniți, au raportat oficialii locali, scrie The Kyiv Independent.

La Zaporijjea, rachetele au lovit infrastructura civilă și industrială, declanșând mai multe incendii care au distrus blocuri de apartamente, locuințe private și vehicule. Potrivit informațiilor preliminare, două persoane au murit și alte două au fost rănite.

Echipele de intervenție ale Serviciului de Urgență continuă să acționeze la fața locului, a precizat guvernatorul regional Ivan Fedorov. Acesta a adăugat ulterior că o casă a fost complet distrusă și că o persoană ar putea fi încă prinsă sub dărâmături. În total, 15 blocuri, 10 case și mai multe clădiri nerezidențiale au fost avariate în oraș.

În jurul orei 4 dimineața, dronele rusești au lovit orașul Sumî, în districtul Kovpakivski, unde trei impacturi au declanșat incendii și au avariat unități industriale, precum și o instituție de învățământ. O persoană a fost rănită.

Și regiunea Kiev a fost atacată în aceeași noapte. Incendii au izbucnit în mai multe clădiri rezidențiale din diferite districte, iar un bărbat a suferit răni provocate de schije, potrivit autorităților regionale.

În ultimele săptămâni, Rusia și-a intensificat atacurile nocturne cu drone și rachete asupra orașelor și infrastructurii din Ucraina, vizând frecvent zone civile.