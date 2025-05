Rusia a trimis zeci de nave de război și 3.000 de militari în Marea Baltică, la un "exercițiu major"

Rusia a început manevre militare majore în Marea Baltică, transmite, marți, Sky News, citând presa de stat de la Moscova.

20 de nave de război, 3.000 de militari și mijloace de sprijin aerian participă la exerciții care implică trageri cu artileria și simulează atacuri asupra submarinelor și navelor fără pilot, adaugă sursa citată.

Vasele și militarii care participă fac parte din Flota de Nord a Rusiei și beneficiază de sprijinul Forțelor Aerospațiale ruse și al Districtelor Militare Moscova și Leningrad.

Între mijloacele de luptă mobilizate se numără o fregată, corvete, nave anti-submarin și dragoare de mine, precum și 25 de avioane și elicoptere.

Russia's Baltic Fleet has begun exercises on the defense of base points with the involvement of part of the Northern Fleet forces with the support of the VKS, the Moscow and Leningrad Military Districts.https://t.co/kNwYLE7mYx pic.twitter.com/5QaV0HHcUg