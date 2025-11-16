Rusia a ucis-o pe văduva primului om care a murit în explozia reactorului de la Cernobîl, la 39 de ani de la dezastrul nuclear

Publicat la 19:58 16 Noi 2025

Natalia Hodemciuk, văduva inginerului Valerii Hodemciuk. În dreapta, sarcofagul de beton care adăpostește rămășițele reactorul 4 de la Cernobîl. Sursă foto: Anton Gherașcenko via X / Getty Images

Natalia Hodemciuk, văduva inginerului Valerii Hodemciuk, prima victimă a dezastrului de la Cernobîl din 1986, a murit la Kiev în urma unui atac masiv al Rusiei din noaptea de 14 spre 15 noiembrie, scrie Kyiv Independent, duminică.

Femeia, în vârstă de 73 de ani, a suferit răni grave după ce o dronă a lovit o clădire rezidențială din districtul Troieșcina al capitalei ucrainene.

Apartamentul său a fost complet distrus de incendiul care a urmat loviturii.

Hodemciuk a fost dusă la un centru pentru arși, dar medicii nu au putut să-i salveze viața.

Moartea sa ridică la șapte bilanțul persoanelor ucise în atacul cu rachete și drone asupra Kievului, cel puțin alte 36 fiind rănite.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnalat moartea văduvei într-o postare pe X, catalogând-o drept „o nouă tragedie cauzată de Kremlin”.

„Ucrainenii care au supraviețuit la Cernobîl, care au ajutat la reconstrucția țării după acel dezastru, se confruntă din nou cu teroarea statului agresor”, a spus Zelenski.

„Ucraina are nevoie de sprijin pentru a salva vieți: mai multe sisteme de apărare antiaeriană, mai multe capacități de protecție și o mai mare hotărâre din partea partenerilor noștri. Numai acest lucru poate opri teroarea rusească și poate oferi familiilor ucrainene dreptul fundamental la siguranță în propriile case”, a adăugat el.

Dezastrul nuclear de la Cernobîl s-a soldat cu cel puțin 4.000 de morți

Accidentul de la Cernobîl a avut loc pe 26 aprilie 1986, pe când Ucraina făcea parte din Uniunea Sovietică, și rămâne cel mai devastator dezastru nuclear civil din istoria umanității.

Valerii Hodemciuk a fost ucis instantaneu în explozia inițială și este comemorat ca prima victimă a dezastrului.

Corpul său nu a fost niciodată găsit.

Un monument dedicat acestui inginer este construit în "sarcofagul" care acoperă rămășițele reactorului distrus în explozie.

Natalia și Valeii Hodemciuk au avut doi copii.

Văduva s-a îngrijit de memoria soțului decedat, vizitând de-a lungul anilor locul dezastrului, memorialul și mormântul său simbolic din cimitirul Mîtin.

Organizația Mondială a Sănătății estimează că aproximativ 4.000 de persoane au murit în dezastrul din 1986 din cauza bolilor provocate de radiații, între care cancerul tiroidian și leucemia.