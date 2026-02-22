Rusia, acuzată că folosește „excursii culturale” pentru a șterge identitatea ucraineană a copiilor din teritoriile ocupate

1 minut de citit Publicat la 18:00 22 Feb 2026 Modificat la 18:00 22 Feb 2026

Peste 19.000 de copii ar fi fost trimişi în Rusia şi doar 1.236 ar fi fost repatriaţi. FOTO: Getty Images

Serviciile de informaţii ale Ucrainei au identificat oficiali și organisme de stat din spatele programului rusesc „Harta culturală 4+85”, care duce copii ucraineni din zonele ocupate în Rusia, sub pretextul unor excursii culturale, notează Kiev Post.

Serviciul de Informații Militare al Ucrainei a descoperit persoane și organizații implicate într-un program susținut de statul rus, care scoate copiii ucraineni din teritoriile ocupate sub pretextul unor „excursii culturale și educaționale”.

Inițiativa, cunoscută sub numele de „Harta Culturală 4+85”, este prezentată de autoritățile ruse ca un program de schimb cultural, dar în practică își propune să șteargă identitatea națională ucraineană și să integreze copiii din teritoriile ocupate temporar în spațiul socio-cultural al Rusiei.

Proiectul, inițiat de Ministerul Culturii din Rusia

Proiectul a fost inițiat de Ministerul Culturii din Rusia și este implementat de instituția de stat Rosconcert. Copiii din regiunile ocupate ale Ucrainei sunt transportați în Rusia, unde sunt expuși la narațiuni istorice și mesaje culturale rusești menite să încurajeze loialitatea față de Kremlin.

În cadrul secțiunii „Răpitori de copii” a portalului War&Sanctions, serviciile de informații ucrainene au publicat date despre persoane și entități implicate în organizarea programului.

Printre cei identificați se numără Denis Buyanov, șeful Agenției pentru Recreere și Turism din Moscova, despre care HUR susține că este implicată direct în excursii cu scop propagandistic pentru copiii ucraineni din Rusia.

O altă persoană numită de serviciile de informații ucrainene este Andrey Ereshko, directorul Rosconcert, care supraveghează implementarea și coordonarea proiectului Hărții Culturale 4+85.

Programul ar fi parte a „agresiunii umanitare” mai ample a Rusiei, menită să impună o memorie istorică distorsionată, să promoveze narațiuni culturale rusești și să crească o generație de copii în teritoriile ocupate, de la care se așteaptă să se identifice drept cetățeni ai statului agresor.

Informațiile ucrainene au declarat că documentarea și identificarea celor responsabili este un pas esențial către tragerea la răspundere a autorilor și asigurarea inevitabilității pedepsei pentru crimele comise împotriva copiilor ucraineni.