Rusia amenință Ucraina cu noi atacuri după bombardamentele din Sankt Petersburg: „Atacul nu va rămâne fără răspuns”

1 minut de citit Publicat la 18:50 04 Iul 2026 Modificat la 18:50 04 Iul 2026

Ucrainenii continuă atacurile în profunzimea teritoriului Rusiei. Foto: Profimedia Images

Armata rusă a amenințat Ucraina, sâmbătă, după atacurile ucrainene cu drone și rachete împotriva Sankt Petersburg. Invadatorii ruși au amenințat că vor riposta cu un „răspuns adecvat”.

„Tentativa lui V. Zelenski de a avaria infrastructuri civile ale Federaţiei Ruse nu va rămâne fără un răspuns adecvat din partea forţelor armate ruse”, a transmis ministerul rus al apărării într-un comunicat.

Autoritățile regimului de la Kremlin au susținut și că au doborât 494 de drone și rachete ucrainene cu rază lungă de acțiune de tip „Flamingo”, dar și nouă muniții de lansatoare HIMARS, furnizate Ucrainei de SUA.

Aceste bombardamente nu s-au soldat nici cu victime, nici cu pagube majore, potrivit regimului rus.

Loviturile, care au țintit al doilea oraş din Rusia, de unde este originar dictatorul Vladimir Putin, vin după un atac al invadatorilor asupra Kievului care s-a soldat cu 30 de morţi.

Sute de drone au atacat din nou Rusia

În jur de 70 de drone ucrainene au fost neutralizate deasupra Sankt-Petersburg, a anunţat guvernatorului oraşului, Aleksandr Beglov.

Potrivit lui, o dronă a lovit zona unui terminal petrolier, provocând „probleme tehnice, care au fost între timp rezolvate”. El a spus și că nu există victime.

O dronă doborâtă s-a prăbuşit pe situl complexului istoric al palatului Peterhof, din apropiere de Sankt-Petersburg, fără a face nici pagube, nici victime, potrivit aceleiaşi surse.

Epave de drone au căzut, de asemenea, în portul rus Visoţk, în apropiere de frontiera cu Finlanda, a declarat Aleksandr Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad.

Potrivit armatei ruse, bombardamentele ucrainene au vizat peste zece regiuni, între care cea a Moscovei, provocând, în acelaşi timp, pene de curent şi sistarea alimentării cu apă în regiunea de graniță Belgorod.

La rândul său, Volodimir Zelenski a afirmat că baza navală Kronstadt din Sankt-Petersburg a fost lovită.

„Forţele de apărare ale Ucrainei au lovit infrastructură petrolieră portuară care generează venituri pentru războiul purtat de Rusia şi au avut loc, de asemenea, lovituri reuşite asupra Kronstadt, o ţintă militară importantă", a declarat liderul ucrainean.

Aceste atacuri au dus la închiderea timp de mai multe ore a trei aeroporturi din nord-vestul Rusiei - Kaliningrad, Pskov şi Sankt-Petersburg -, a anunţat agenţia rusă a aviaţiei civile.