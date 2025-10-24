Rusia are nevoie de milioane de migranți pentru muncă. Bancherul lui Putin: „O chestiune de supraviețuire”

2 minute de citit Publicat la 23:45 24 Oct 2025 Modificat la 23:59 24 Oct 2025

Directorul executiv al Sberbank, Gherman Gref. Sursă foto: Hepta

Rusia va trebui să atragă milioane de migranți calificați pentru a-şi susține economia, avertizează Gherman Gref, cel mai important bancher rus şi aliat al președintelui Vladimir Putin, notează Agerpres, care citează Reuters.

Gref, director comercial la Sberbank, cea mai mare bancă comercială din Rusia, le-a spus membrilor Consiliului de Stat pentru Politica Demografică şi Familială că o creştere economică mai mare poate fi obținută fie prin creșterea productivității, fie prin extinderea forței de muncă.

Bancherul lui Putin: Trebuie să creștem economic cu 3,2% pe an

"Fără creștere economică, nu va exista nimic. Nu vom putea rezolva problemele sociale sau de altă natură. Trebuie să creștem într-un ritm care să nu fie mai mic decât media globală. Asta înseamnă cel puțin 3,2% pe an până în 2030", a subliniat el.

De la începutul războiului din Ucraina, Rusia se confruntă cu o lipsă acută de forță de muncă în mai multe sectoare, deoarece sute de mii de oameni s-au alăturat armatei.

Plățile generoase acordate celor care s-au înrolat voluntar în armată au declanșat o spirală a creșterilor salariale.

Analiștii de la Sberbank prognozează ca avansul PIB-ului Rusiei va încetini până la 0,8% în 2025, de la 4,3% anul trecut.

Banca Centrală a Rusiei anunță vineri o decizie de politică monetară, iar economiștii sunt împărtiți în ceea ce privește rezultatul.

Migrația în Rusia, o chestiune sensibilă după atentatul din 2024

Gherman Gref a explicat că, având în vedere dobânzilor ridicate şi capitalul de investiții limitat din cauza sancțiunilor occidentale, singura cale viabilă de urmat pentru Rusia este atragerea forței de muncă în mod corespunzător calificate din străinătate.

Migrația rămâne o problemă sensibilă din punct de vedere politic în Rusia, iar apelurile publice de creștere a numărului de migranți sunt rare.

Rusia s-a bazat pe lucrători străini, în principal din fostele republici sovietice din Asia Centrală, în sectoare precum construcțiile şi serviciile municipale.

Migrația a fost restricționată după atentatul de la o sală de concerte din Moscova în 2024.

Bancher rus: Trebuie stimulente pentru a-i determina pe studenții străini să rămână aici, după absolvire

"Din păcate, ne angajăm într-o selecție negativă. Atragem în mare parte forță de muncă foarte slab calificată, în timp ce noi înșine pierdem specialiști cu înaltă calificare", a spus Gref, în contextul în care mulți profesioniști au fugit din Rusia după începerea războiului.

CEO-ul de la Sberbank a îndemnat guvernul să caute în mod activ profesioniști calificați în străinătate și să introducă stimulente pentru ca studenții străini să rămână în Rusia după absolvirea studiilor.

"Este o chestiune de securitate națională şi de supraviețuire a țării", a spus Gref.