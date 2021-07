Rușii au publicat imagini care arată cum interceptează un avion american în apropiere de Crimeea

Incidentul a avut loc marți.

Potrivit comunicatului de presă al Centrului rus de Control al Apărării Naționale, avioane de vânătoare Su-30 au interceptat un avion P-8A Poseidon al Marinei militare a SUA.

Conform sursei citate, aparatul american zbura în apropierea peninsulei Crimeea, anexată de Rusia în 2014 și puternic militarizată de atunci.

"Echipajele ruse au identificat ținta drept un Boeing P-8 Poseidon au urmărit-o de-asupra Mării Negre", se mai spune în comunicat, care preizează că aparatului american nu i s-a permis să încalce frontiera de stat a Federației Ruse.

Avionul de recunoaștere și patrulă aeriană implicat în incident face parte dintre aparatele participante la exercițiul Sea Breeze 2021.

Russian Su-30SM fighter jets intercept U.S. Navy P-8A Poseidon maritime patrol and reconnaissance aircraft that flew close to annexed Crimea pic.twitter.com/MoyBy8fNXU