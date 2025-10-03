Rusia bruiază constant sateliții militari britanici. "Au propriile sisteme care găsesc poziţia lor şi încearcă să obţină informaţii"

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Comandantul Comandamentului Spaţial al Regatului Unit, Paul Tedman, a afirmat că Rusia încearcă în mod regulat să bruieze sateliții militari britanici. Într-o declarație pentru BBC, Tedman a spus că forțele ruse încearcă activ să perturbe activitățile spațiale ale Marii Britanii "săptămânal" și monitorizează îndeaproape infrastructura spațială a țării. "Observăm că sateliții noștri sunt bruiați de ruși destul de persistent", a declarat el, scrie vineri The Guardian.

Regatul Unit operează aproximativ șase sateliți militari specializați în comunicații și supravegher, iar aceștia sunt echipați cu tehnologii avansate de contrabruiaj, potrivit oficialului.

"Inamicii au la bordul sateliților proprii sisteme care pot detecta poziția sateliților noștri și încearcă să colecteze informații de la aceștia", a adăugat Tedman.

Amenințarea este globală

Amenințările asupra sateliților nu vizează doar Regatul Unit. În septembrie, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a dezvăluit că Rusia a urmărit doi sateliți Intelsat utilizați de armata germană.

"Rusia are capacitatea de a bruia, orbi, manipula sau chiar distruge sateliți prin mijloace cinetice", a declarat el în cadrul unei conferințe spațiale desfășurate la Berlin.

Ca reacție la tensiunile tot mai mari, Regatul Unit și Statele Unite au desfășurat, luna trecută, prima lor misiune coordonată în spațiu cu sateliți.

Între 4 și 12 septembrie, un satelit american a fost repoziționat pe orbită pentru a inspecta un satelit britanic, verificând funcționarea corectă a acestuia. Acțiunea a făcut parte din Operațiunea Olympic Defender, un program militar comun care urmărește întărirea apărării și a rezilienței infrastructurii satelitare.

"Manevra a fost executată impecabil sub coordonarea Comandamentului Spațial al SUA. Nu aș putea fi mai mândru de progresul rapid pe care îl înregistrăm împreună cu aliații noștri", a spus Tedman.

Tensiunile cu Rusia continuă să crească

Escaladarea activităților în spațiu vine pe fondul tensiunilor în creștere cu Rusia. Săptămâna trecută, secretarul de externe britanic, Yvette Cooper, a declarat că Marea Britanie este "gata să acționeze" după ce Donald Trump a îndemnat aliații NATO să doboare avioanele rusești care încalcă spațiul aerian.

Într-un discurs susținut la ONU în luna septembrie, Cooper a condamnat acțiunile "provocatoare și imprudente" ale Moscovei în spațiul aerian al NATO, făcând referire la recentele incidente din Estonia, Polonia și România.

Colonelul NATO, Gaetano Farina, comandantul forţei operative care monitorizează spaţiul aerian baltic, a afirmat într-un interviu pentru Defense One că avioanele MiG-31 care au intrat în Estonia zburau spre Tallin şi erau înarmate cu rachete aer-aer.