Rusia anunță că a capturat cea mai mare centrală electrică din Ucraina

Este vorba despre unitatea energetică Vuhlehirska, situată în apropiere de orașul Svitlodarsk, în regiunea estică Doneţk.

Acesta regiune a devenit epicentrul confruntărilor între forțele Kievului şi trupele ruse, la care se adaugă cele ale separatiștilor proruşi.

Presa separatiștilor din Doneţk a difuzat imagini în care apar combatanți, presupuși a fi mercenari din grupul rus Wagner, în faţa clădirii administrative a centralei electrice.

Afirmațiile privind capturarea centralei de la Svitlodarsk nu au putut fi verificate în mod independent.

Alte relatări indicau, marți, că luptele din jurul centralei continuau.

Statul Major ucrainean nu a menționat această centrală electrică în buletinul său asupra situației de pe front dat publicității marți seara, deși documentul pomenea de luptele din jurul localității Semigoria, din apropiere.

Soldații ucraineni au reușit, marți, să respingă atacurile de-a lungul liniei frontului în regiunile Doneţk şi Harkov, a indicat înaltul comandament ucrainean.

#Russia's Wagner troops look to have taken control of the #Vuhlehirska thermal power plant (RU: #Uglegorsk)



It's in #Svitlodarsk (RU: #Svetlodarsk) in the #Bakhmut Region of #Donetsk.#Ukraine has not confirmed the news, but the propagandists video looks conclusive pic.twitter.com/Rav03sANSn