Rusia și China au trimis avioane de luptă spre locul unde Joe Biden s-a întâlnit cu liderii coaliției Quad | Presa rusă confirmă incidentul

"Două bombardiere chineze s-au alăturat altor două bombardiere ruse în Marea Japoniei și au efectuat un zbor comun spre Marea Chinei de Est", a declarat Nobuo Kishi, ministrul japonez al Apărării, care și-a exprimat "îngrijorarea profundă" în legătură cu acest incident, conform AFP.

Incidentul are loc în timpul vizitei în regiune a președintelui american Joe Biden.

Biden s-a întâlnit marți, la Tokyo, cu ceilalți lideri Quad, o coaliție formată de SUA, India, Australia și Japonia pentru a contracara influența chineză în regiunea Indo-Pacifică.

Ministrul nipon a mai spus că, tot marți, un avion rusesc de spionaj a zburat din nordul insulei Hokkaido spre peninsula Noto din centrul Japoniei.

"Am comunicat pe căi diplomatice preocupările noastre grave din perspectiva securității țării noastre și a regiunii.

În vreme ce comunitatea internațională răspunde agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, faptul că Beijingul a întreprins astfel de acțiuni în colaborare cu Rusia, care este stat agresor, reprezintă un motiv de îngrijorare ce nu poate fi trecut cu vederea", a concluzionat el.

Presa rusă a menționat, la rândul său, că un grup aerian format din bombardiere strategice rusești Tu-95MS și bombardiere strategice chineze Hun-6K a efectuat un zbor de patrulare deasupra Mării Japoniei și a Mării Chinei de Est.

