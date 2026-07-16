Rusia devine dependentă de India pentru benzină. Companiile ruse cer cantități tot mai mari de la foștii lor clienți

Deficitul de combustibil din Rusia este amplificat de campania de atacuri cu drone a Ucrainei. Foto: Profimedia Images

Companiile petroliere ruse au cerut rafinăriilor din India să își sporească livrările de benzină către Rusia, relatează Reuters, citând două surse care cunosc situația. Cel puțin un transport de benzină din India se îndreaptă deja spre Rusia, iar altele ar urma să îi urmeze. Companiile ruse solicită, însă, cantități și mai mari, după ce au pierdut aproximativ 40% din capacitatea de rafinare, potrivit surselor agenției.

Rosneft și Gazprom Neft s-au numărat printre companiile care au contactat rafinăriile indiene. În iulie, Rosneft a pierdut rafinăriile din Sizran și Saratov, care și-au oprit producția în urma atacurilor cu drone. Gazprom Neft a pierdut, în iunie, rafinăria din Moscova și a fost nevoită să oprească și rafinăria din Omsk, cea mai mare din Rusia, care rămăsese mult timp în afara razei dronelor ucrainene.

Companiile ruse s-au adresat atât rafinăriilor private, cât și celor de stat din India, însă acestea au răspuns că nu dispun de cantități suplimentare pentru export, au declarat sursele Reuters. Livrări suplimentare de benzină ar putea fi totuși realizate prin intermediari, care ar transfera combustibilul de la un petrolier la altul pe mare.

Rusia ar putea cere Indiei și motorină, susțin sursele Reuters. Producția acesteia s-a prăbușit cu 40% în plină campanie de recoltare, iar autoritățile au fost nevoite să repartizeze direct cantitățile disponibile pentru a se asigura că mărfurile continuă să ajungă în magazine.

Producția internă de motorină acoperă deocamdată cererea, potrivit surselor, însă noi atacuri ucrainene ar putea scoate din funcțiune și alte capacități de rafinare. Repornirea lor rapidă nu este posibilă. Reluarea producției ar necesita cel puțin două luni, și numai în lipsa unor noi atacuri.

Potrivit estimărilor EA Analytics, volumul petrolului rafinat în Rusia a coborât în iulie la cel mai redus nivel din 2005, de 3,91 milioane de barili pe zi. Cantitatea este cu 27% mai mică decât în iulie anul trecut și cu 30% sub nivelul înregistrat în aceeași lună din 2021, înaintea războiului.

Analiștii Energy Intelligence estimează că volumul actual este chiar mai redus, de 3,58 milioane de barili pe zi, ceea ce ar putea reprezenta cel mai scăzut nivel cel puțin din 2002.

În prezent, sunt oprite capacități de rafinare echivalente cu 3,1 milioane de barili pe zi, iar deficitul de produse petroliere din Rusia ajunge la 400.000-600.000 de tone pe lună, estimează Energy Intelligence. Livrările din Belarus și Kazahstan ar putea acoperi numai jumătate din acest deficit.