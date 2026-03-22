Rusia își începe ofensiva „de primăvară”. Zelenski se teme că războiul din Iran ar putea afecta soarta celui din Ucraina

Forțele ruse au început ofensiva de primăvară în estul Ucrainei, inclusiv prin utilizarea a zeci de tancuri și vehicule blindate, potrivit armatei ucrainene și analiștilor, relatează CNN. Asaltul capătă amploare în contextul în care președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, afirmă că are un „sentiment foarte prost” cu privire la consecințele conflictului din Orientul Mijlociu pentru țara sa.

„Se vede că întâlnirile noastre diplomatice, reuniunile trilaterale, sunt amânate constant. Există un singur motiv: războiul din Iran”, a declarat el pentru BBC într-un interviu acordat duminică.

„Putin va dori un război lung. Pentru Putin, un război de durată în Iran este un avantaj”, a spus acesta — în condițiile în care creșterea prețurilor la petrol și suspendarea sancțiunilor americane asupra unei părți din țițeiul rusesc avantajează economia Rusiei. Pe acest fundal, Rusia își intensifică atacurile în estul Ucrainei.

„Odată cu schimbarea condițiilor meteo, agresorul rus a intensificat presiunea pe mai multe sectoare ale frontului”, a declarat, vineri, comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski. „De câteva zile, numărul confruntărilor de luptă a depășit 200”, a adăugat acesta, susținând că rușii pierd peste 1.000 de soldați pe zi.

„Se observă mișcări active de trupe, întărirea artileriei, utilizarea aviației tactice și folosirea pe scară largă a dronelor, pe toate sectoarele, ceea ce indică faptul că armata rusă se pregătește pentru o ofensivă”, a declarat Dmitro Zaporojeț, din cadrul Corpului 11 al Ucrainei, pentru postul public Suspilne, sâmbătă.

Rușii încearcă să obțină zonele cu fortificații din estul Ucrainei

Unul dintre punctele de concentrare ale atacurilor ruse este orașul Liman din regiunea Donețk, situat la marginea așa-numitului „centru fortificat” al Ucrainei din zonă și un punct cheie de apărare pentru orașul mai mare Sloviansk.

Corpul 3 ucrainean a tranmis, sâmbătă, că rușii au folosit aproape 30 de vehicule blindate, alături de peste 500 de militari de infanterie în zonă. Însă „atacurile ruse au fost respinse pe toate direcțiile”, a declarat comandantul corpului, generalul de brigadă Andrii Bilețki.

Dimensiunea asaltului reprezintă o schimbare de tactică pentru ruși, după ce în mare parte a anului trecut au folosit unități mici de infanterie, în încercarea de a infiltra pozițiile ucrainene.

„Acest asalt de dimensiunea unui batalion este considerabil mai mare decât majoritatea atacurilor mecanizate ruse din ultimele luni”, a remarcat Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), cu sediul la Washington.

Există indicii că forțele ruse intenționează să intensifice operațiunile terestre și în alte zone ale „centurii fortificate” mai la sud, inclusiv în jurul orașelor Kramatorsk și Kostiantinivka, centre defensive importante pentru Ucraina, potrivit ISW.

Rușii au adus vehicule blindate și unități motorizate și au dublat utilizarea artileriei și a aviației tactice în direcția Kramatorsk, potrivit Corpului 11 ucrainean.

Forțele ucrainene sunt depășite numeric pe mare parte din front și depind în mare măsură de drone pentru a respinge atacurile ruse. Totuși, ISW estimează că, deși Rusia ar putea obține unele câștiguri tactice în acest an în Donețk, este puțin probabil să captureze întreaga centură fortificată. Institutul descrie unitățile ruse din zonă ca fiind epuizate, slab instruite și suprasolicitate.

Război de uzură

Forțele ruse au redus pregătirea de bază pentru personalul implicat în asalturi terestre de la o lună la o săptămână, probabil din cauza pierderilor grele, potrivit lui Maksim Bilousov, purtător de cuvânt al unei unități ucrainene din est.

Forțele ucrainene controlează, de asemenea, terenul înalt la est de Sloviansk. „Pentru inamic, oprirea este echivalentă cu moartea, deoarece îi vom distruge în zonele joase”, a declarat Zaporojeț.

Pe măsură ce războiul a intrat în al cincilea an, câmpul de luptă este dominat tot mai mult de drone de recunoaștere și atac, ceea ce face ca aprovizionarea pozițiilor de pe linia frontului să devină aproape imposibilă în unele zone.

„Există în permanență drone de recunoaștere (rusești) pe cer, care caută ținte, precum și drone de atac, cum ar fi «Molnia și «Lancet»”, a declarat Bilousov pentru presa ucraineană, sâmbătă.

Un soldat ucrainean care luptă în sud a declarat pentru CNN că, din cauza activității intense a dronelor, zona gri, cea care nu se află sub controlul niciunei părți, este în extindere.

În ciuda unor câștiguri marginale în ultimele luni pe mare parte a frontului, Kremlinul continuă să insiste că obiectivul rămâne capturarea restului celor patru regiuni estice ale Ucrainei, în cadrul a ceea ce numește „operațiunea militară specială”.

Forțele ucrainene controlează în continuare aproximativ 20% din regiunea Donețk și părți mai extinse din Herson și Zaporojie. De asemenea, au avansat în sud luna trecută.