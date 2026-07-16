Rusia lasă fără antiaeriană bazele sale militare din zona Arctică, pentru a apăra Moscova de dronele ucrainene

Sistemele antiaeriene de la baza Severodvinsk, prezente în imaginea satelitară din 2021 (s) lipsesc în imaginile din 2025. Colaj foto realizat cu ajutorul Google Earth

Mai multe baze militare din nordul Rusiei au rămas total lipsite de apărare antiaeriană, după ce toate aceste sisteme au fost transferate pentru a proteja Moscova și rafinăriile din interiorul Federației Ruse de atacurile cu drone ale Ucrainei, conform unei analize OSINT, bazată pe imagini din satelit, realizată de Europa Liberă.

Astfel, armata rusă a retras sistemele sale antiaeriene cu rază lungă de acțiune, de tip S-300 și S-400 din mai multe facilități și baze strategice aflate în regiunea arctică. Dacă în 2015, aceste baze beneficiau de o apărare antiaeriană extrem de densă, imaginile satelitare recente arată o lipsă aproape totală a acestor sisteme.

Astfel, conform imaginilor din satelit realizate pe 6 iulie, majoritatea apărării antiaeriene din aceste regiuni a fost retrasă. La Severodvinsk, baza navală de la Marea Albă, unde sunt construite și reparate submarinele nucleare ale Rusiei, au fost retrase zeci de lansatoare S-300 și S-400 care asigurau apărarea antiaeriană a acestei zone strategice.

Imagine cu sisteme antiaeriene la baza Severodvinsk, iulie 2021. Sursa foto: Google Earth

O parte din aceste complexe antiaeriene au fost transferate în zona Moscovei. Conform Radio Europa Liberă, peste 100 de sisteme antiaeriene au fost desfășurate în jurul capitalei Rusiei, din 2023 și până în prezent.

Aceeași imagine, baza Severodvinsk, august 2025. Se observă lipsa sistemelor antiaeriene. Sursa foto: Google Earth

De asemenea, în 2025, au fost ridicate 43 de turnuri antiaeriene, prevăzute cu sisteme Panțîr-S1 în apropiere de Moscova.

În plus, sistemele de apărare aeriană sunt transferate la reședința lui Putin din Valdai, regiunea Novgorod, unde până în martie 2026 au fost ridicate 27 de turnuri antiaeriene, pentru amplasarea de sisteme Panțîr.

În mai 2026, locuitorii din cartierul Kunțevo al Moscovei au protestat împotriva tăierii copacilor din Parcul Moskoverțki, care avea statul de zonă naturală protejată. Radio Europa Liberă a relatat că respectivii copaci au fost tăiație pentru a face loc amplasării unui sistem antiaerian S-400.

Conform unei investigații bazate pe surse deschise, 60% din totalul sistemelor antiaeriene cu rază lungă de acțiune (S-300 și S-400) ale Rusiei au fost transferate de la bazele lor permanente, unde erau amplasate înainte de declanșarea războiului în Ucraina, în februarie 2022. Unitățile de apărare antiaeriană care nu au fost transferate până acum sunt cele care asigură protecția silozurilor unde sunt amplasate rachetele nucleare și a bazelor aeriene care găzduiesc bombardierele strategice ale Federației Ruse.