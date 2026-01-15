Rusia reacționează la trimiterea de trupe NATO în Groenlanda. Acuză „un pretext imaginar” și o „retorică agresivă”

1 minut de citit Publicat la 12:45 15 Ian 2026 Modificat la 12:45 15 Ian 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

„În loc să desfăşoare o activitate constructivă în cadrul instituţiilor existente, în special în Consiliul Nord-Atlantic, NATO a ales calea unei militarizări accelerate a Nordului şi a întărit prezenţa sa militară de acolo sub pretextul imaginar al unei ameninţări în creştere a Moscovei şi Beijingului”, a spus într-un comunicat ambasada rusă la Bruxelles, unde se află sediul Alianţei nord-atlantice.

„Declaraţiile răsunătoare ale Washingtonului privind Groenlanda sunt folosite de Alianţă numai pentru a-şi promova agenda antirusă şi antichineză”, a adăugat aceasta, denunţând o „retorică agresivă”.

„Arctica trebuie să rămână un teritoriu al păcii, dialogului şi colaborării echitabile”, a pledat ambasada rusă.

Suedia, Germania, Norvegia şi Franţa urmează să participe la o misiune militară europeană în Groenlanda, definită ca o „explorare a Groenlandei”, începând de joi şi până sâmbătă, a anunţat miercuri Germania.

„Primii operatori au ajuns deja la faţa locului”, a declarat pentru Le Figaro o sursă militară franceză.

Aceşti soldaţi însărcinaţi cu „recunoaşterea” vor fi însoţiţi de alţii în zilele următoare. Ei vor participa la un exerciţiu organizat de armata daneză, la care se vor putea alătura şi alte forţe europene.

Preşedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, care şi-a convocat joi consiliul de apărare pentru a discuta despre Groenlanda şi Iran, ar urma să ofere detalii despre această desfăşurare mai târziu în cursul zilei, în cadrul discursului său de Anul Nou adresat armatei, la baza militară din Istres.