Rusia se plânge de „retorica militaristă și belicoasă” a Germaniei și l-a numit pe Boris Pistorius „agresor”

1 minut de citit Publicat la 20:56 17 Noi 2025 Modificat la 20:56 17 Noi 2025

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Foto: Profimedia Images

Rusia s-a plâns, luni, de „retorica belicoasă” a ministrului german al apărării, Boris Pistorius, după ce acesta a avertizat că regimul de la Kremlin s-ar pregăti să atace un membru NATO în viitorul apropiat, relatează DPA, citată de Agerpres.

„În Rusia nu există susţinători ai niciunui fel de confruntare cu NATO”, a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agenţiei de ştiri TASS.

Declaraţia este o reacţie la interviul acordat ziarului Frankfurter Allgemeine Zeitung, în care Pistorius a spus că un atac al Rusiei împotriva unei ţări NATO este de conceput până în 2029.

„O astfel de retorică militaristă şi belicoasă se aude tot mai mult din capitalele europene", a mai declarat Peskov, reprezentantul statului care a pornit un război de distrugere a unei țări vecine. El a adăugat și că Rusia „ia măsuri” pentru a-şi proteja propriile interese. Regimul de la Kremlin acuză în mod repetat NATO că se înarmează pentru un război împotriva Rusiei.

Vladimir Putin a susţinut că este „o absurditate” să sugerezi că Rusia ar vrea să atace un membru NATO. Ministerul de externe al Rusiei a respins, de asemenea, declaraţiile lui Pistorius și a spus despre ele că sunt ale unui „agresor”.

Rusia poartă un război de distrugere a Ucrainei de trei ani și jumătate și vrea să anexeze părți mari ale acestei țări.

În interviul publicat sâmbătă, Pistorius a spus că alţii au observat că Rusia ar putea fi pregătită să atace o ţară NATO chiar din 2028, în timp ce unii istorici militari au crezut că pacea era posibilă în vară.

Boris Pistorius a precizat că NATO are „un potenţial de descurajare considerabil”, făcând referire atât capacităţile convenţionale, cât şi cele nucleare ale Alianţei.