Rusia suspectează că Ucraina ar fi pregătit „o tentativă de asasinare” a lui Putin de Ziua Marinei

Ministrul rus al apărării, Andrei Belousov (stânga), comandantul-șef al Marinei ruse, Alexander Moiseev (dreapta) și președintele rus Vladimir Putin (centru) în timpul Paradei navale principale. 28.07.2024 | Sursă foto: Profimedia Images

Rusia avea suspiciuni că Ucraina plănuia să atace parada organizată de Ziua marinei ruse, la care a participat şi preşedintele Vladimir Putin luna trecută, ceea ce a determinat Moscova să contacteze Washingtonul cu privire la îngrijorările sale, a relatat luni televiziunea de stat rusă, potrivit Agerpres.



Televiziune rusă, care a transmis că detaliile legate de acest caz reprezintă secret de stat şi nu a dezvăluit amănunte, îl citează în acest sens pe viceministrul rus de externe Serghei Riabkov afirmând că îngrijorările cu privire la un presupus atac ucrainean au fost într-atât de mari încât ministrul apărării, Andrei Belousov, l-a contactat telefonic pe secretarul american al apărării, Lloyd Austin, cu privire la aceste suspiciuni.



În înterviul acordat postului televiziunii de stat Rossia-1, Serghei Riabkov a declarat luni că "serviciile speciale ucrainene planificau o tentativă de asasinare a preşedintelui rus Vladimir Putin şi a ministrului său al apărării, Andrei Belousov", cu ocazia participării lor la parada navală de la Sankt-Petersburg, potrivit portalului rusesc Lenta ru.

Citește și Putin l-a trimis pe Șoigu în Iran înainte de atacul iminent asupra Israelului



Ministerul ucrainean de Externe nu a răspuns deocamdată la o solicitare Reuters de a face un comentariu pe marginea acestor dezvăluiri ruse.



Potrivit publicaţiei americane New York Times, Lloyd Austin a fost sunat de Andrei Belousov în 12 iulie, informându-l despre o presupusă operaţiune ucraineană secretă planificată împotriva Rusiei, despre care Moscova credea că are aprobare din partea SUA.



La rândul său, ziarul britanic The Times citează doi oficial americani neindentificaţi, care afirmă că responsabilii de la Pentagon au fost surprinşi de acuzaţia Rusiei, întrucât nu aveau cunoştinţă despre niciun fel de complot.

Cu toate acestea îngrijorările Rusiei au fost luate destul de în serios pentru ca Washingtonul să contacteze Ucraina şi să avertizeze Kievul că, dacă plănuieşte o astfel de operaţiune, atunci nu ar trebui să o desfăşoare.



De Ziua marinei ruse, la 28 aprilie, o paradă navală a avut loc la Sankt-Petersburg, cu participarea a 20 de nave şi ambarcaţiuni. La acest eveniment, şeful statului rus a rostit un discurs.



Anterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că securitatea lui Putin a fost întărită chiar înainte de tentativa de asasinare a fostului lider american Donald Trump în timpul unui miting electoral la jumătatea lunii iulie.