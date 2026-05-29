Rușii au atacat cu drone o navă turcească lângă Odesa. Un incendiu a izbucnit la bord, membri ai echipajului au fost răniți

1 minut de citit Publicat la 09:37 29 Mai 2026 Modificat la 09:37 29 Mai 2026

Rușii au atacat cu drone o navă turcească lângă Odesa.

Forțele ruse au atacat intenționat în timpul nopții o navă de marfă operată de o companie turcă, care se deplasa dintr-un port din regiunea Odesa către Turcia. În urma loviturii, la bordul navei a izbucnit un incendiu, iar doi membri ai echipajului au fost răniți, scrie Ukrainska Pravda.

Potrivit Marinei ucrainene, atacul cu drone a vizat nava ANT, care navighează sub pavilionul statului Vanuatu și este deținută de o companie turcă. Nava plecase dintr-un port din regiunea Odesa și se îndrepta spre Turcia, având încărcătură la bord.

„În cursul nopții, inamicul a folosit drone pentru a ataca nava de mărfuri uscate ANT, care naviga sub pavilion Vanuatu, este deținută de o companie turcă și se deplasa dintr-unul dintre porturile regiunii Odesa către Turcia, cu marfă la bord. În urma loviturii, a izbucnit un incendiu la suprastructura navei”, a transmis Marina ucraineană.

Doi membri ai echipajului au fost răniți în urma atacului. Aceștia au fost evacuați rapid de ambarcațiuni ale Marinei ucrainene și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Incendiul izbucnit la bordul navei a fost localizat în scurt timp, potrivit autorităților ucrainene.

Atacul are loc în contextul în care Rusia continuă să lovească infrastructura portuară și de transport din sudul Ucrainei, inclusiv în regiunea Odesa, zonă esențială pentru exporturile maritime ucrainene prin Marea Neagră.