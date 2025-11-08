Ruşii au atacat din nou infrastructurile energetice din Ucraina şi au provocat pene de curent în mai multe regiuni

2 minute de citit Publicat la 08:38 08 Noi 2025 Modificat la 08:38 08 Noi 2025

Ruşii au atacat din nou infrastructurile energetice din Ucraina. FOTO Getty Images

Forţele ruse au vizat din nou infrastructurile energetice din Ucraina în noaptea de vineri spre sâmbătă, ceea ce a provocat pene de curent în mai multe regiuni, conform Agerpres.

Pe cale să cucerească importantul nod logistic Pokrovsk (în est), armata rusă şi-a intensificat bombardamentele asupra instalaţiilor de gaze şi electrice din toată Ucraina, amplificând temerile ucrainenilor că vor fi nevoiţi să treacă printr-o iarnă deosebit de grea, în timp ce temperaturile scad de la o zi la alta.

"Inamicul efectuează un nou atac masiv împotriva infrastructurilor energetice ale Ucrainei. Din această cauză, întreruperi de urgenţă ale curentului electric au fost întreprinse într-un anumit număr de regiuni", a transmis ministrul energiei ucrainean, Svitlana Grinciuk, într-un mesaj postat pe Facebook.

Alerte de raid aerian

Alerte de raid aerian au fost declanşate în mare parte a teritoriului ucrainean, autorităţile din mai multe regiuni informând despre explozii sau despre instalaţii energetice lovite.

În est, lovirea unui imobil rezidenţial din oraşul Dnipro de către o dronă rusească a făcut şapte răniţi, între care doi copii, potrivit şefului administraţiei militare regionale Vladislav Gaivanenko.

Dar bilanţul ar putea fi mai grav, afirmă primarul oraşului, Boris Filatov, avertizând că operaţiunile echipelor de salvare sunt îngreunate din cauza bombardamentelor care continuă.

În regiunea frontalieră Harkov, un atac rusesc cu bombe ghidate a făcut cinci răniţi şi a avariat o staţie de benzină vineri seara, a indicat şeful administraţiei militare Oleg Sinegubov pe Telegram. Mai târziu, oficialul ucrainean a comunicat despre explozii în oraşul Harkov, centrul administrativ al regiunii cu acelaşi nume din nord-estul Ucrainei, în urma unor atacuri cu rachete ale Rusiei.

Rusia bombardează aproape zilnic oraşele ucrainene în cadrul ofensivei sale pe care a declanşat-o în februarie 2022. De atunci, atacurile ruseşti au provocat în fiecare iarnă importante daune centralelor electrice şi infrastructurilor de gaze ale Ucrainei.

Ucrainenii ripostează cu lovituri cu rază lungă de acţiune, de cele mai multe utilizând drone.

Şi Ucraina a atacat infrastructuri energetice ale Rusiei

În ultimele luni, ei au vizat îndeosebi infrastructuri energetice ale Rusiei cu obiectivul de a perturba exporturile ei de petrol şi astfel de a reduce finanţarea efortului de război al Moscovei.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, Andrei Bocearov, guvernatorul regiunii ruse Volgograd (sud), situată la o distanţă de mai multe sute kilometri de linia frontului, a transmis pe Telegram că un important atac cu drone asupra infrastructurii energetice a provocat pene de curent.

În timp ce eforturile diplomatice angajate de preşedintele american Donald Trump pentru a se pune capăt celui mai sângeros conflict în Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial se află în impas, Rusia continuă să avanseze treptat pe front, notează AFP.

Majoritatea luptelor se concentrează în regiunea Doneţk (est), unde se situează oraşul Pokrovsk, un important nod logistic pentru forţele ucrainene care ar putea să cadă în următoarele zile.

Ocuparea acestuia ar fi cea mai importantă victorie rusă în Ucraina după cucerirea redutelor ucrainene Vugledar, în octombrie 2024, şi Avdiivka, în februarie 2024.

Armata rusă controlează, în totalitate sau parţial, aproape 20% din teritoriul Ucrainei, potrivit unei analize a AFP în baza datelor furnizate de Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW), în colaborare cu Critical Threats Project (CTP).

Aproximativ 7% din teritoriul ucrainean - Crimeea şi zone din Donbas - se aflau sub controlul Rusiei înainte de declanşarea invaziei în 24 februarie 2022 de către Moscova.