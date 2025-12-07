Rușii au atacat masiv un oraș ucrainean și l-au lăsat fără apă și energie electrică, după încheierea negocierilor de pace din SUA

Rușii au atacat masiv un oraș ucrainean și l-au lăsat fără apă și energie electrică. FOTO Getty Images

Rusia și-a continuat atacurile aeriene asupra Ucrainei în timpul nopții, la câteva ore după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a avut o convorbire telefonică „foarte constructivă” cu echipa de negociatori a lui Donald Trump, după cele trei zile de discuții în Florida, scrie BBC.

Primarul orașului Kremenchuk, un important centru industrial din centrul Ucrainei, a declarat că orașul a fost lovit în mod repetat într-un atac „masiv”. Până în prezent, nu au fost confirmate decese.

Între timp, Ministerul Apărării din Rusia a anunțat că a doborât 77 de drone ucrainene în mai multe locații.

Atacurile aeriene au continuat chiar dacă eforturile de negociere a încetării războiului s-au intensificat, inclusiv discuțiile detaliate dintre Ucraina și SUA de la Miami, care vizează elaborarea unui acord de pace acceptabil pentru ambele părți.

Sâmbătă, Zelenski a declarat că este „hotărât” să continue colaborarea cu SUA după ce a vorbit cu trimisul lui Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele președintelui american, Jared Kushner, la încheierea negocierilor. Zelenski a declarat că au discutat despre cum să se asigure că Rusia respectă orice posibil acord de încheiere a războiului.

Câteva ore mai târziu, Vitaliy Maletsk, primarul orașului Kremenchuk, a declarat că infrastructura orașului a fost „atacată masiv”. Nu se știe încă amploarea pagubelor, dar primarul a spus că apa, electricitatea și încălzirea au fost întrerupte pentru unele dintre orașe.

Orașul, situat aproximativ la jumătatea distanței dintre Kiev și linia frontului din est, a fost vizat în mod repetat de Rusia în timpul războiului.

Casa Albă a făcut presiuni atât asupra Kievului, cât și asupra Moscovei pentru a conveni asupra unui plan cu mai multe puncte pentru a pune capăt războiului, dar au existat puține semne de progres, în ciuda faptului că ambele părți s-au angajat în procesul condus de SUA. „Ucraina este hotărâtă să continue să colaboreze cu bună-credință cu partea americană pentru a realiza cu adevărat pacea”, a declarat Zelenski la X. „Am acoperit multe aspecte și am trecut în revistă punctele cheie care ar putea asigura încetarea vărsării de sânge și eliminarea amenințării unei noi invazii rusești la scară largă.”

Atacurile rusești din primele ore ale zilei de duminică au urmat unui atac mai amplu, care a avut loc cu 24 de ore mai devreme și care a fost condamnat de aliații europeni ai Kievului.

Într-o postare pe rețelele de socializare, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că a vorbit cu Zelenski și că e solidar cu acesta. „Franța este hotărâtă să colaboreze cu toți partenerii pentru a asigura măsuri de dezescaladare și a impune un armistițiu”, a adăugat Macron.

Macron, Zelenski, prim-ministrul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz urmează să aibă discuții față în față la Londra luni.

Europa a respins versiunile inițiale ale planului de pace coordonat de SUA și a căutat să obțină sprijinul Casei Albe pentru propriile propuneri, inclusiv garanții de securitate cuprinzătoare pentru o Ucraină postbelică, inclusiv posibilitatea unei forțe de menținere a păcii.

Keir Starmer a condus eforturile pentru Coaliția Voluntarilor, din care fac parte aliați ucraineni care sunt hotărâți să continue să susțină apărarea Kievului în cazul unui armistițiu pentru a descuraja o a doua invazie. El a numit această propunere „vitală” pentru securitatea pe termen lung a Ucrainei.

Președintele rus Vladimir Putin a respins ideea unei astfel de forțe, afirmând că orice trupe desfășurate în Ucraina ar fi „ținte legitime”.

Tot sâmbătă, negociatorii americani și ucraineni au îndemnat Rusia să demonstreze un „angajament serios față de pacea pe termen lung”.

Declarația de colaborare a fost emisă la câteva zile după ce Witkoff s-a întors de la discuțiile cu Putin de la Kremlin, fără să se ajungă la un progres. Witkoff și Rustem Umerov, recent numit în funcția de cel mai înalt negociator al lui Zelenski, au declarat că „au convenit asupra cadrului acordurilor de securitate” și „au discutat despre capacitățile de descurajare necesare pentru a menține o pace durabilă”.