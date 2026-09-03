Ruşii au bombardat pentru a doua noapte consecutiv Odesa, dar şi alte zone din Ucraina. Sunt cel 17 răniţi, inclusiv trei copii

Oraşul-port Odesa, atacat pentru a doua noapte consecutiv. Sursa colaj foto: Administrația Militară a orașului Odesa

Armata Rusiei a bombardat Odesa pentru a doua noapte consecutiv, dar şi alte zone un Ucraina. Potrivit primelor informaţii, sunt cel 17 răniţi, inclusiv trei copii, după ce a fost lovit un bloc de locuinţe din Odesa, relatează Ukrainska Pravda. "Ieri (n.r.: miercuri), inamicul a efectuat 98 de atacuri aeriene, în timpul cărora a lansat 353 de bombe aeriene ghidate. În plus, ocupanții au utilizat 10.672 de drone kamikaze", a transmis joi Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, într-un comunicat.

Un atac rusesc a avariat o clădire rezidențială cu 21 de etaje din oraşul-port Odesa în noaptea de 2 spre 3 septembrie, 17 persoane fiind rănite, inclusiv trei copii, conform sursei citate.

"Un atac al inamicului asupra Odesei. O clădire înaltă a fost avariată", a transmis generalul Serhii Lysak, șeful Administrației Militare a orașului Odesa, pe Telegram.

Iniţial, oficialul a precizat că au fost răniţi opt oameni în urma bombardamentului, însă, azi-dimineaţă, în jurul orei 07:00, bilanţul a fost actualizat: 17 persoane au fost rănite în urma atacului rusesc, inclusiv trei copii.

"Toate serviciile corespunzătoare se află la fața locului. Oamenii primesc ajutorul necesar. Apartamentele de la etajele nouă până la 16 ale unei clădiri rezidențiale cu 21 de etaje au fost avariate, precum și mașini. Operațiunea de curățare este în desfășurare", a mai menţionat generalul Serhii Lysak.

În urmă cu două nopţi, infrastructura oraşului-port Odesa, mai multe clădiri şi maşini au fost avariate după un bombardament al ruşilor.

Forțele ruse efectuează în mod regulat atacuri aeriene asupra orașului Odesa și a regiunii Odesa, folosind rachete balistice și de croazieră, precum și drone de atac, împotriva infrastructurii civile și energetice din zonă.

"Ieri (n.r.: miercuri), inamicul a efectuat 98 de atacuri aeriene, în timpul cărora a lansat 353 de bombe aeriene ghidate. În plus, ocupanții au utilizat 10.672 de drone kamikaze și au efectuat 2.933 de bombardamente asupra localităților și pozițiilor trupelor noastre, dintre care 25 cu utilizarea sistemelor reactive de lansare multiplă", a precizat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, într-un comunicat, publicat pe Facebook, joi dimineaţa.