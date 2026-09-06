Ruşii au lansat un atac masiv în Zaporojie şi Herson, cu aproape 1.000 de drone, în timp ce emisarii lui Trump se aflau la Moscova

Ruşii au lansat un atac masiv în Zaporojie, cu aproape 1.000 de drone. Sursa foto: Administrația militară a regiunii Zaporizhzhia

Armata Federaţiei Ruse a lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică un atac masiv în orașul Zaporojie, folosind aproape 1.000 de drone Totul s-a întâmplat chiar în timp ce emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner se aflau la Moscova, unde au avut o întrevedere de trei ore cu preşedintele rus, Vladimir Putin, privind un nou plan de pace pentru Ucraina. În urma bombardamentelor din Zaporojie, o persoană a fost ucisă, iar alte 25 s-au ales cu răni, relatează Ukrainska Pravda. Iar în Herson, au murit doi oameni şi alţi 20 au fost răniţi. Emisarii lui Trump sunt așteptați să se întâlnească duminică, la Kiev, cu Volodimir Zelenski.

A fost o noapte infernală în orașul Zaporojie, reședința administrativă a regiunii cu același nume din Ucraina. În urma atacurilor ruseşti, un om a fost ucis, iar alţi 25 au fost răniţi, a anunţat Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare a regiunii Zaporojie.

Autorităţile ucrainene au raportat că forțele ruse au lansat, în total, 886 de atacuri asupra a 54 de localități din regiunea Zaporojie în ultima zi.

În plus, rușii au efectuat 25 de lovituri aeriene, iar 673 de drone de diferite tipuri au atacat localități din întreaga regiune. De asemenea, au fost înregistrate două lovituri cu sisteme de rachete cu lansare multiplă și 186 de atacuri de artilerie.

Anterior, s-a raportat că 15 persoane au fost rănite, iar case și o clădire de birouri au fost avariate în urma atacurilor cu drone rusești asupra orașului Zaporojie, în după-amiaza zilei de sâmbătă.

Duminică dimineaţa, armata rusă a atacat regiunea Herson, vizând infrastructura critică, de transport și socială, precum și zonele rezidențiale, au notat jurnaliştii publicaţiei Ukrainska Pravda.

Conform oficialilor, două persoane au fost ucise, iar alte 20 au fost rănite, inclusiv doi copii, în urma atacurilor rusești din regiunea Herson. Iar o conductă de gaz, o clădire de birouri, patru blocuri și șapte case au fost avariate.

Putin a ordonat oprirea atacurilor asupra Kievului timp de trei zile

"(Preşedintele rus Vladimir) Putin a ordonat ca timp de trei zile, începând de la miezul nopţii de astăzi, să nu se efectueze atacuri împotriva Kievului", a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei, Dmitri Peskov, pentru agenţia de ştiri rusă TASS.

Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a anunţat că Ucraina este pregătită să suspende atacurile asupra Moscovei până luni. El a spus că a discutat sâmbătă după-amiază cu emisarii lui Trump, după sosirea acestora la Moscova.

"De acum şi până la sfârşitul zilei de sâmbătă, precum şi duminică şi luni, Ucraina este gata să se abţină de la atacuri asupra Moscovei, şi ne aşteptăm ca ruşii să facă acelaşi lucru în ceea ce priveşte Kievul", a precizat președintele ucrainean.

Conform AP, la începutul întâlnirii de la Moscova, Vladimir Putin le-a cerut lui Steve Witkoff şi Jared Kushner să-i transmită lui Donald Trump urările sale călduroase şi recunoştinţa sa, şi a descris situaţia din Ucraina ca fiind "nu tocmai simplă".

Forţele ruse au lansat o invazie pe scară largă asupra Ucrainei în urmă cu mai bine de patru ani, mai exact în dimineaţa zilei de 24 februarie 2022.