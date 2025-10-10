Rușii folosesc o metodă cumplită de tortură asupra prizonierilor ucraineni cu un telefon sovietic numit „Apel către Putin”

Metoda nu este singura formă de abuz raportată.

Rusia folosește metode de tortură șocante împotriva prizonierilor ucraineni — printre care șocuri electrice aplicate organelor genitale cu ajutorul unui telefon de campanie sovietic, într-o metodă cinică supranumită „apel către Putin”, potrivit unui raport al Organizației Națiunilor Unite citat de New York Post.

Raportul, care urmează să fie prezentat luna viitoare în fața Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, descrie o practică brutală în care firele unui telefon de câmp TA-57 sunt conectate la urechile, degetele, tălpile și organele genitale ale deținuților, generând șocuri de 80 de volți.

Tortură sistematică, considerată crimă împotriva umanității

Autoarea raportului, Dr. Alice Jill Edwards, expertul ONU pentru tortură, a declarat pentru publicația The Telegraph că amploarea acestor acte este „ieșită complet din comun”.

„Proporțiile sunt de neimaginat — un număr uriaș de persoane deținute sunt supuse unor forme de tratament degradant și inuman. Nu mai vorbim doar de cazuri izolate. Este o practică răspândită și sistematică, echivalentă cu crime de război și crime împotriva umanității”, a spus Edwards.

Metoda „apel către Putin” — cunoscută și sub denumirea de „apel către Lenin” — nu este singura formă de abuz raportată. În document se menționează și violențe sexuale în grup, bătăi, înțeparea organelor genitale, arderea sfârcurilor și amenințări cu castrarea.

„Face parte din politica de război a Rusiei”

Potrivit Dr. Edwards, Vladimir Putin poartă responsabilitatea directă pentru aceste atrocități.

„Tortura este parte a tacticilor și a politicii de război rusești. Niciodată nu am văzut directive de la nivelul ierarhic superior care să le interzică soldaților ruși să tortureze. Acele ordine pur și simplu nu există”, a declarat experta ONU.

Ea a adăugat că vinovăția se extinde până la ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, afirmând că:

„Statul rus însuși va fi tras la răspundere. Este vorba de o politică de stat, care pornește de la vârf.”

Dovezi ale atrocităților în teritoriile ocupate

Raportul ONU se bazează pe zece cazuri confirmate de tortură extremă aplicată civililor în teritoriile ucrainene ocupate de forțele ruse. Victimele — patru femei și șase bărbați din trei regiuni ale Ucrainei — au relatat că au fost amenințate cu violul, forțate să asiste la abuzuri sexuale asupra membrilor familiei și supuse la tratamente fizice și psihice devastatoare.

În iunie, procurorul general al Ucrainei a raportat 363 de cazuri documentate de violență sexuală împotriva civililor, dintre care 19 asupra copiilor, potrivit The Telegraph.

Dr. Edwards a trimis o scrisoare oficială Kremlinului, cerând un răspuns cu privire la acuzațiile de tortură. Până în prezent, autoritățile ruse nu au oferit nicio reacție.