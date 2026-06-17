Rușii interzic motocicletele și mopedele în Crimeea, pentru că "sună ca dronele" și derutează apărarea aeriană. FOTO: Getty Images

Autoritățile instalate de Moscova în Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014, au interzis pe timpul nopții motocicletele, mopedele, scuterele, ATV-urile și alte vehicule similare, pe motiv că zgomotul motoarelor poate fi confundat cu cel al dronelor ucrainene de atac.

Măsura a fost anunțată de Serghei Aksionov, guvernatorul numit de Rusia. Restricția se aplică în fiecare noapte, între orele 20.00 și 06.00, începând de miercuri, 17 iunie, și va rămâne în vigoare până la noi ordine, scrie The Moscow Times.

Potrivit autorităților locale, interdicția are ca scop să ajute forțele de apărare antiaeriană să identifice mai ușor dronele ucrainene care se apropie de peninsulă.

Oleg Kriucikov, consilier al lui Aksionov, a explicat că sunetul motoarelor de motocicletă este asemănător cu cel al dronelor și poate acoperi zgomotul acestora. El a susținut, într-o postare pe Telegram, că "inamicul vă recrutează copiii pentru plimbări nocturne". Potrivit presei de stat ruse, unii motocicliști ar fi circulat intenționat în timpul atacurilor cu drone, la cererea unor persoane de pe aplicații de mesagerie, în schimbul unor mici sume de bani.

Aksionov a transmis că interdicția vizează protejarea populației, a militarilor, a instituțiilor și a obiectivelor speciale. Măsura nu se aplică autoturismelor sau vehiculelor mai mari.

Restricția vine într-un moment în care Ucraina și-a intensificat atacurile asupra Crimeei, unde se află Flota rusă a Mării Negre. În ultimele săptămâni, Kievul a vizat rute de aprovizionare, camioane militare și cisterne care transportă combustibil spre peninsulă.

Atacurile au provocat probleme de aprovizionare cu carburant chiar la începutul sezonului turistic, Crimeea fiind o destinație populară de vacanță pentru ruși. În Sevastopol, cel mai mare oraș din peninsulă, autoritățile au menținut limita de 20 de litri de combustibil pentru fiecare mașină la benzinării.

Interdicția pentru motociclete se adaugă altor restricții de transport impuse recent în Crimeea. Săptămâna trecută, autoritățile au suspendat circulația trenurilor între orele 23.00 și 05.00, după un atac ucrainean cu drone asupra unei locomotive de pasageri, soldat cu victime.

Armata ucraineană susține, de asemenea, că Rusia a interzis transportul de mărfuri militare pe autostrada Novorossia, o rută importantă care leagă sudul Rusiei de Simferopol, prin teritoriile ucrainene ocupate.

Deși peninsula este conectată direct cu Rusia prin podul Kerci, atacurile ucrainene din ultimii ani au determinat Moscova să limiteze folosirea acestuia pentru transporturi periculoase, precum combustibilul. Din acest motiv, aprovizionarea Crimeei depinde tot mai mult de rutele terestre din nord.

Potrivit armatei ucrainene, traficul zilnic mediu pe autostrada Novorossia a scăzut cu peste 40% între începutul lunii mai și începutul lunii iunie.