Rușii răpesc bețivii și persoanele nevoiașe și îi trimit pe front: ”Au intrat în casă și i-au luat din pat”

Potrivit mărturiilor familiilor și activiștilor locali, acești oameni sunt răpiți de necunoscuți, forțați să semneze contracte. Foto: Getty Images

În mai multe sate din regiunea Ivanovo, Rusia, au apărut relatări șocante despre dispariția unor bărbați considerați „nevoiași” sau „asociali”. Potrivit mărturiilor familiilor și activiștilor locali, acești oameni sunt răpiți de necunoscuți, forțați să semneze contracte cu Ministerul Apărării și trimiși la război în Ucraina. Fenomenul, documentat de publicația independentă Verstka, sugerează posibila implicare a autorităților locale și a centrelor de recrutare.

Dispariții misterioase din sate izolate

Începând cu toamna anului 2024, cel puțin șase bărbați din Ivanovo au dispărut în circumstanțe suspecte. Toți proveneau din medii vulnerabile: fără locuri de muncă stabile, cu probleme de sănătate sau dependență de alcool. Uneori erau luați direct de pe stradă sau din casele lor, alteori erau ademeniți cu promisiuni de lucru în alte regiuni. Ulterior, rudele aflau că au fost înrolați și trimiși pe front.

Activista Aliona Tihomirova a atras atenția asupra acestor cazuri într-un sat numit Nikoniha. Ea susține că administrația locală a întocmit liste cu „persoane defavorizate” – șomeri, alcoolici sau oameni fără familie – care apoi erau vizați de răpitori. „Au intrat peste oameni în case, fără să arate acte, doar cu niște hârtii cu nume. Pe cine găseau, îl luau direct din curte sau chiar din pat”, a povestit Tihomirova.

Cazul Maxim Andrievski și al vecinului său

Unul dintre primele cazuri relatate este cel al lui Maxim Andrievski, un bărbat de 46 de ani cu probleme de sănătate, care se îngrijea de vite într-o gospodărie. În decembrie 2024, trei necunoscuți au intrat în casa sa, îmbrăcați în haine asemănătoare uniformelor de poliție. L-au scos din curte șchiopătând, deși avea o fractură la picior, și au plecat cu el într-o mașină. În aceeași zi, aceiași indivizi l-au luat și pe vecinul său, Alexandr Saveliev, un alt bărbat cu probleme de alcool.

Familiile au reclamat disparițiile la poliție, însă au fost întâmpinate cu refuzuri și amânări. Polițiștii le-au spus să „meargă la armată”, pentru că ei nu se pot opune militarilor. Ulterior, au aflat că bărbații au fost duși la instruire și forțați să semneze contracte.

Un veteran „pierdut” și reapărut pe front

Un alt caz este cel al lui Igor Bikbulatov, un veteran al războaielor din Cecenia, bolnav și subponderal. În noiembrie 2024, acesta a fost atras de un necunoscut care îi promitea muncă în Belgorod. Nu s-a mai întors niciodată acasă. Când familia a întrebat poliția, ofițerii i-au tratat cu agresivitate și chiar cu insulte, spunându-le că „este deja pe front”. Fiica lui, Elena, a descoperit ulterior că cineva a deschis un cont bancar în numele tatălui ei, deși acesta nu avea nici măcar telefon.

Frații Dodonov – unul rănit, altul dispărut

În decembrie 2024, doi frați din Ivanovo, Evgheni și Vladimir Dodonov, au dispărut la scurt timp unul după altul. Vladimir a reușit să sune familia dintr-un spital din Belgorod, povestind că a fost bătut și obligat să semneze documente în stare de ebrietate. El a confirmat că a fost dus pe front împreună cu alți bărbați. Fratele său, Evgheni, este dat dispărut, iar familia nu știe dacă mai este în viață.

Cazul Vadin Valkov – „m-am trezit în uniformă”

Pe 28 ianuarie 2025, Vadin Valkov, un bărbat de 53 de ani, a dispărut după ce ieșise la magazin. A doua zi, și-a sunat sora și i-a spus că fusese răpit de doi necunoscuți și se afla deja într-o unitate militară. „Nu am semnat nimic, nu voiam să merg la război. M-am trezit direct în uniformă”, i-ar fi spus acesta. Ulterior, un anchetator i-a arătat surorii o filmare în care Valkov, vizibil confuz, declara că „era băut și nu știe când a semnat contractul”.

Un sistem corupt și bine organizat

Relatările mai multor familii arată că aceste răpiri nu sunt simple „accidente”, ci parte a unui mecanism bine pus la punct. Cei răpiți apar apoi în evidențele militare cu contracte semnate și conturi bancare deschise la Promsviazbank – banca folosită pentru plățile către militari. Există suspiciuni că angajații centrelor de recrutare, împreună cu autoritățile locale, profită financiar de pe urma acestor înrolări forțate.

Cazuri similare au fost confirmate anterior în regiunea Vladimir, unde poliția a descoperit un grup care fura salariile militarilor prin obținerea ilegală a cartelelor SIM și a cardurilor bancare.

Destine frânte și familii distruse

Poveștile familiilor lăsate în urmă sunt cutremurătoare. Unele femei au primit sicrie sigilate, fără să poată verifica dacă înăuntru se află într-adevăr rudele lor. Altele nu mai au nicio veste de luni de zile. Într-un caz, mama unui soldat a primit doar despăgubiri funerare și un sicriu sigilat, fără certitudinea că își îngroapă fiul.

Pentru rude, lupta birocratică este la fel de dureroasă ca pierderea însăși. Oamenii bat la ușile poliției, ale administrației locale și ale centrelor de recrutare, dar primesc răspunsuri vagi, contradictorii sau sunt pur și simplu intimidați să renunțe.

După publicarea acestor cazuri, autoritățile au început să cenzureze relatările din rețelele sociale. Videoclipuri postate de activiști au fost șterse la cererea Procuraturii Generale, iar martorii au primit amenințări. Totuși, în comunitățile rurale, frica persistă: mulți se întreabă cine va fi următorul „ales” pentru front.