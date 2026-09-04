Rușii vin cu găinile după ei. Un decret impune înregistrarea animalelor, inclusiv a cămilelor și renilor: "Scene desprinse din Gogol"

Utilizatorii rețelelor sociale s-au întrebat, de asemenea, în mod ironic, dacă găinile vor avea nevoie de certificate de deces. FOTO: Getty Images

Un decret guvernamental care impune înregistrarea păsărilor domestice, a cămilelor și a renilor a intrat în vigoare marți în Rusia, determinându-i pe ruși să meargă la centrele de servicii publice cu găini vii în brațe, înainte ca autoritățile să clarifice că proprietarii nu trebuie să-și ducă animalele, potrivit Euronews.

Un decret al guvernului rus care îi obligă pe proprietarii de găini, cămile, reni și alte animale de acest fel să le înregistreze a intrat în vigoare marți, provocând un val de ironii în rândul populației și o mică criză administrativă, după ce rușii au început să se prezinte la centrele de servicii publice cu păsări vii.

Videoclipuri publicate pe rețelele sociale au arătat oameni cu găini în brațe, așteptând la cozi, luând bonuri cu numere și așezându-se la ghișee. Unii locuitori și-au îmbrăcat păsările înainte să le aducă.

Bloggerii și utilizatorii rețelelor sociale au făcut rapid comparații cu ficțiunea satirică a lui Gogol, scriitor cunoscut pentru modul în care ironiza absurditățile birocrației ruse.

Într-un videoclip distribuit pe scară largă pe rețelele sociale din Rusia, un proprietar de găini întreabă: „Și dacă moare o găină, trebuie să sunăm la poliție să investigheze? Dar dacă este vorba despre omor calificat?”

„Îmi și imaginez o vulpe sau o nevăstuică intrând... Poliția va fi copleșită, iar apoi polițiștii vor umbla cu portretele robot ale găinilor”, se spune în videoclip.

Utilizatorii rețelelor sociale s-au întrebat, de asemenea, în mod ironic, dacă găinile vor avea nevoie de certificate de deces și ce indemnizații de maternitate ar trebui acordate pentru fiecare pui nou, o referire la finanțarea oferită de statul rus pentru nașteri.

Așa-numitele centre multifuncționale, birouri locale de tip „ghișeu unic”, care oferă servicii precum eliberarea pașapoartelor sau înregistrarea proprietăților, din Kabardino-Balkaria au fost primele care au cedat: miercuri dimineața, acestea au anunțat că nu mai efectuează înregistrarea animalelor și le-au transmis proprietarilor de găini să contacteze autoritatea veterinară regională.

Ulterior, Serviciul Federal Rus pentru Supravegherea Veterinară și Fitosanitară a clarificat că proprietarii nu trebuie să-și ducă animalele nicăieri.

În schimb, un medic veterinar se va deplasa la locul unde sunt ținute animalele, le va număra și le va atribui un număr de identificare.

Ce prevede decretul

Potrivit decretului, fermierii care dețin mai mult de 10 păsări domestice, inclusiv găini, rațe, gâște, curcani, bibilici, prepelițe și struți, trebuie să le înregistreze începând cu 1 septembrie anul acesta. Exploatațiile mai mici au termen până la 1 septembrie 2029.

Toate cămilele și toate exemplarele de ren trebuie, de asemenea, să fie înregistrate cu efect imediat. După înregistrare, animalele sunt introduse în baza federală de date Horriot, cu informații care includ specia, rasa, culoarea, sexul, destinația și proprietarul. Spațiile în care sunt ținute animalele trebuie să fie etichetate.

În cazul păsărilor domestice, numărul de identificare este atribuit întregului efectiv, nu fiecărei păsări în parte.

Nerespectarea obligației este sancționată cu amenzi de până la 1.000 de ruble (10 euro) pentru persoanele fizice și de până la 20.000 de ruble (200 de euro) pentru organizațiile comerciale, care riscă, de asemenea, suspendarea activității pentru 60 de zile.

Autoritățile ruse au declarat că registrul a fost conceput pentru a ajuta la monitorizarea și controlul izbucnirilor de boli infecțioase la animale și pentru a verifica originea produselor agricole care intră în lanțul de aprovizionare cu alimente.