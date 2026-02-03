Rutte a prezentat imagini cu o centrală civilă bombardată de ruşi, la Kiev: "Fără valoare militară, atacuri menite să sufere oamenii"

Rutte a prezentat imagini cu o centrală civilă bombardată de ruşi, la Kiev. Sursa foto: captură video

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat într-o vizită la Kiev, a prezentat, pe X, imagini cu o centrală termică civilă distrusă de bombardamentele ruşilor. "N-are nicio valoare militară, sunt atacuri menite doar să-i facă pe oameni să sufere", a afirmat Rutte.

"În timpul vizitei mele de astăzi la Kiev, am văzut o centrală termică civilă vizată de rachete rusești. Fără nicio valoare militară, sunt atacuri menite doar să-i facă pe oameni să sufere. Dar Ucraina rezistă, iar NATO e alături de tine", a declarat Mark Rutte.

During my visit to Kyiv today I saw a civilian heating plant targeted by Russian missiles.



No military value whatsoever - attacks meant only to make people suffer.



But Ukraine stands strong. And NATO stands with you. pic.twitter.com/XWoX11xfEv — Mark Rutte (@SecGenNATO) February 3, 2026

Rutte, discurs în fața parlamentarilor de la Kiev

Încheierea unui acord de pace care să pună capăt războiului din Ucraina va necesita luarea unor „decizii grele”, a spus marți secretarul general NATO, Mark Rutte, în cadrul unei întâlniri avute la Kiev cu parlamentari ucraineni.

Mark Rutte a subliniat, în discursul rostit în fața parlamentarilor de la Kiev, că aliații NATO ai Ucrainei au anunțat că vor desfășura trupe în Ucraina, odată ce se va ajunge la un acord de pace.

„Trebuie să știți că această pace va fi una de durată, nu pentru că s-au semnat niște hârtii, ci pentru că acesta se bazează pe niște forțe puternice”.

Mark Rutte le-a solicitat țărilor NATO „să caute adânc” prin depozitele de muniții pentru a asigura necesarul de armament Ucrainei.