Ryanair închide check-in-ul mai devreme, pe măsură ce cresc cozile la frontieră din cauza sistemului Entry/Exit

Ryanair va închide ghișeele de check-in din aeroporturi cu 20 de minute mai devreme pentru a evita pierderea zborurilor, a anunțat compania, pe fondul îngrijorărilor legate de cozile la frontieră din Europa, potrivit The Guardian.

Compania aeriană low-cost, care transportă 200 de milioane de pasageri anual, va solicita tuturor pasagerilor care depun bagajele sau se înregistrează la aeroport să facă acest lucru cu o oră înainte de decolare, în loc de termenul limită actual de 40 de minute.

Ryanair a declarat că schimbarea, care va intra în vigoare din noiembrie, va oferi mai mult timp pasagerilor pentru a trece de controlul de securitate și pașapoarte al aeroportului și va reduce numărul celor care pierd zboruri din cauza blocării la cozi.

Deși compania a precizat că măsura nu a fost determinată direct de introducerea sistemului european de intrare-ieșire (EES), care impune majorității cetățenilor din afara UE să furnizeze date biometrice la frontieră, compania aeriană a declarat că sistemul a fost un factor în creșterea cozilor de pașapoarte.

Pe unele aeroporturi s-au raportat așteptări de câteva ore în contextul introducerii treptate a EES începând din octombrie. Grecia a declarat săptămâna aceasta că nu va aplica noile verificări asupra cetățenilor britanici în această vară, de teama haosului la frontieră pe timpul verii. Peste 100 de pasageri au pierdut un zbor easyJet luna aceasta din cauza cozilor de pașapoarte din Milano, după ce sistemul a intrat oficial în vigoare.

Ryanair a declarat că majoritatea pasagerilor nu vor fi afectați de schimbarea programului de check-in, aproximativ 80% completând formalitățile online și mergând direct la poarta de plecare. Doar aproximativ 20% dintre clienții săi înregistrează bagajele la aeroporturi, majoritatea plătind pentru bagajele de mână sau călătorind fără bagaje.

Compania aeriană a declarat că până în octombrie va instala chioșcuri self-service pentru depunerea bagajelor la peste 95% din aeroporturile sale. Directorul de marketing al Ryanair, Dara Brady, a declarat că acest lucru ar însemna un „serviciu mai rapid de depunere a bagajelor, mai puține cozi la ghișeele din aeroporturi și un serviciu și mai punctual pentru cei 20% dintre clienții noștri care încă doresc să înregistreze un bagaj”.

Pasagerii Ryanair care urmau să zboare de la Milano Bergamo la Manchester săptămâna trecută au fost lăsați în urmă din cauza problemelor la controlul pașapoartelor.