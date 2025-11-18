S-a aflat cine e oficialul rus despre care FSB spune că era vizat de un asasinat. O vază cu flori urma să explodeze într-un cimitir

Un dispozitiv exploziv, deghizat într-o vază cu flori, urma să fie detonat în timp ce oficialul vizita mormântul unei rude. Foto: Profimedia Images

Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, ar fi putut fi oficialul împotriva căruia FSB susține că a fost plănuită o tentativă de asasinat folosind o vază-capcană la cimitirul Troekurovskoye. Acest lucru a fost relatat de Moskovsky Komsomolets, citând o sursă. Publicația nu a oferit alte detalii, potrivit The Moscow Times.

Pe 14 noiembrie, FSB a anunțat că a dejucat o tentativă de asasinat asupra unui oficial rus anonim. Potrivit agenției de informații, atacul ar fi fost plănuit de partea ucraineană. Un dispozitiv exploziv, deghizat într-o vază cu flori, urma să fie detonat în timp ce oficialul vizita mormântul unei rude la cimitirul Troekurovskoye din Moscova. Ofițerii au reținut trei persoane - doi ruși (un cuplu căsătorit) și un migrant din Asia Centrală. FSB a susținut că cuplul avea cazier judiciar și erau dependenți de droguri.

Una dintre deținute a relatat că un străin i-a înmânat o vază la stația de metrou Rumyantsevo și le-a ordonat ei și soțului ei să o ducă la cimitir. FSB a declarat că a confiscat dispozitive de comunicații care conțineau „mesaje cu intermediari” pe WhatsApp și Signal, precum și o cameră video controlată de la distanță.

Cu doar câteva zile mai devreme, FSB a acuzat și serviciile de informații ucrainene că au complotat asasinarea mitropolitului Tihon (Șevkunov), considerat mentorul spiritual al lui Vladimir Putin. Scopul, a susținut agenția de informații rusă, era „perturbarea negocierilor dintre Rusia și Statele Unite” pentru a pune capăt războiului din Ucraina. FSB nu a explicat cum ar fi putut afecta tentativa de asasinat asupra mitropolitului negocierile internaționale.