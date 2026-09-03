„S-a deschis cutia Pandorei și există un singur răspuns”. Putin reacționează la succesul atacurilor ucrainene asupra Rusiei

Vladimir Putin a vorbit, joi, despre efectele pe care le au atacurile ucrainene asupra Rusiei, mai ales cele din profunzimea teritoriului statului agresor. Dictatorul rus a acuzat Ucraina că atacă ținte civile, deși Kremlinul este acuzat că face același lucru la o scară mult mai mare, lucru pe care Putin, evident, nu l-a menționat, relatează Sky News.

„Există un singur răspuns: întărirea sistemului de apărare antiaeriană”, a spus el.

La începutul acestei săptămâni, în Ucraina, elevii de clasa întâi și-au început anul școlar în adăposturi, iar unele școli au fost complet distruse de Rusia. Analistul militar Michael Clarke a remarcat, de asemenea, că Rusia a recurs la arderea manualelor școlare în încercarea de a perturba cât mai mult viața civililor.

Tot astăzi a avut loc un nou atac asupra unei clădiri civile, un bloc de apartamente din Odesa, unde printre răniți se numără și copii. Acestea sunt, desigur, doar câteva exemple ale acțiunilor Rusiei de la invadarea Ucrainei în 2022.

Putin susține că Ucraina a „deschis cutia Pandorei”

„Se pare că răspunsul nostru s-a dovedit destul de serios pentru cei care au deschis această cutie a Pandorei”, a adăugat Putin, încercând din nou să dea vina pe Ucraina.

Vorbind despre modul în care ar putea fi limitate efectele atacurilor ucrainene, Putin a continuat: „Trebuie să lucrăm împreună. Companiile noastre s-au alăturat deja acestui efort și vă asigur că rezultatele există deja și vor continua să apară. Acum două nopți au avut loc atacuri asupra a trei rafinării de petrol, dar toate au fost respinse.

Companiile s-au implicat și au început să investească în protejarea obiectivelor lor. Iar asta produce deja efectul dorit”, a adăugat dictatorul.