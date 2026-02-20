Sagrada Familia din Barcelona, cea mai înaltă biserică din lume, a ajuns la 172,5 metri, după montarea unui element pe crucea centrală

Sagrada Familia din Barcelona, cea mai înaltă biserică din lume, a ajuns la 172,5 metri. Sursa foto: Profimedia

Odată cu montarea ultimului element pe crucea turlei centrale, Sagrada Familia din Barcelona se înalţă acum până la 172,5 metri, devenind cea mai înaltă biserică din lume, chiar dacă monumentul conceput de Antoni Gaudí în urmă cu peste 140 de ani este departe de a fi finalizat, notează Agerpres.

Sute de turişti şi curioşi s-au adunat vineri dimineaţă pentru a observa manevrele efectuate de o imensă macara galbenă în timpul instalării unui element de 17 metri înălţime şi cu o lăţime de 13,5 metri în vârful Turlei lui Hristos, cel mai înalt turn dintre cele 18 planificate, operaţiunea fiind asistată de muncitori suspendaţi în hamuri.

Vârful bazilicii, deja cea mai înaltă clădire din oraş, se află la o înălţime puţin mai mică decât cea a colinei Montjuic, cu o altitudine de 177 de metri, conform indicaţiilor creatorului său. Cu o profundă credinţă catolică, Gaudí nu a vrut să depăşească această limită a colinei, pe care o considera creaţia lui Dumnezeu.

Sagrada Familia, mai înaltă decât Catedrala Ulm din Germania

Bazilica catalană a detronat Catedrala Ulm din Germania devenind cea mai înaltă biserică din lume.

Însă, schelele înconjoară încă turla. Acestea vor fi îndepărtate treptat pentru sfinţirea turlei, prevăzută pentru data de 10 iunie, care marchează centenarul morţii arhitectului catalan, înmormântat în cripta acestei bazilici.

Papa Leon al XIV-lea este aşteptat la această ceremonie, cu toate că acesta nu şi-a confirmat încă prezenţa.

Montarea crucii reprezintă un progres major în construcţia celui mai vizitat monument cu intrare plătită din Spania (4,8 milioane de bilete vândute în 2024), a cărui construcţie a fost marcată de numeroase suişuri şi coborâşuri de la momentul la care Antoni Gaudí a preluat proiectul, în 1883.

După pandemie - din cauza căreia planurile de finalizare a clădirii în 2026 au fost abandonate - comisia de construcţie, o fundaţie canonică privată, a refuzat să stabilească o nouă dată definitivă pentru încheierea lucrărilor.

Surse apropiate bazilicii estimează, însă, că lucrările principale ar putea fi finalizate în aproximativ zece ani.

Aceste proiecte depind de absenţa unor noi obstacole care să afecteze fluxul de vizitatori, principala sursă de finanţare a lucrărilor, şi de rezolvarea disputelor legate de construcţia controversatelor căi de acces la faţada Gloria, intrarea principală care nu a fost încă construită.

Conform proiectului susţinut de constructori, faţada trebuie să fie precedată de o scară monumentală şi de o piaţă, a căror realizare ar implica demolarea mai multor clădiri de locuit, un proiect căruia i se opun locuitorii din zonă. Conflictul va trebui arbitrat de primărie, care, în mijlocul unei crize imobiliare din acest oraş, a dat asigurări că nu va exista niciun acord care să nu garanteze soluţii de relocare pentru locuitorii din zonă.