Șalupe iraniene înarmate au încercat să blocheze un petrolier american în strâmtoarea Hormuz

Publicat la 14:18 04 Feb 2026 Modificat la 14:18 04 Feb 2026

Incidentul are loc în timp ce SUA continuă să își intensifice prezența militară în jurul Iranului. FOTO: Hepta

Șase ambarcațiuni iraniene înarmate au încercat fără succes să oprească un petrolier sub pavilion american în strâmtoarea Hormuz, marți, a relatat The Wall Street Journal.

Firma de securitate Vanguard Tech și-a informat clienții marți că navele iraniene erau înarmate cu tunuri de calibru .50 și au ordonat petrolierului să oprească motoarele și să se pregătească pentru abordare. În schimb, petrolierul a accelerat și a fost în cele din urmă escortat în siguranță de o navă a Marinei SUA, potrivit sursei citate.

Incidentul are loc în timp ce SUA continuă să își intensifice prezența militară în jurul Iranului, președintele Donald Trump descriind o „armadă” desfășurată în zonă.

Regimul iranian a promis că orice atac militar pe teritoriul său ar declanșa un conflict regional, chiar dacă înalți oficiali iranieni și-au semnalat disponibilitatea de a negocia cu SUA.

Negocieri cruciale în Israel

Emisarul american Steve Witkoff este așteptat să sosească în Israel marți pentru întâlniri cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu și cu șeful Statului Major al Forțelor de Apărare Israeliene, generalul-locotenent Eyal Zamir, potrivit Axios. Publicația a mai relatat că Witkoff se va întâlni vineri la Istanbul cu ministrul iranian de externe Abbas Araghchi.

Discuțiile din Israel sunt așteptate să se concentreze asupra Iranului, în urma vizitei lui Zamir la Washington, în weekend, unde a avut o serie de întâlniri cu oficiali americani din domeniul apărării pe tema Republicii Islamice.

Trump a declarat sâmbătă că consideră că Iranul negociază „serios” cu SUA, subliniind că speră că se poate ajunge la un acord „acceptabil”.

Întrebat de un reporter la bordul Air Force One dacă a decis un atac împotriva Iranului, Trump a răspuns: „Cu siguranță nu vă pot spune asta”.

„Dar avem nave foarte mari și puternice care se îndreaptă în acea direcție”, a adăugat el. „Sper că vor negocia ceva acceptabil.”

Președintele a evitat apoi întrebarea dacă Teheranul ar fi încurajat în cazul în care SUA ar alege să nu lanseze atacuri asupra Iranului, spunând: „Unii oameni cred asta. Alții nu.”

„Ați putea face un acord negociat care ar fi satisfăcător, fără arme nucleare”, a spus Trump. „Ar trebui să facă asta, dar nu știu dacă o vor face. Dar vorbesc cu noi. Vorbesc serios cu noi.”