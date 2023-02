Salvatorii greci au izbucnit în lacrimi, după ce au scos o fetiţă în viaţă de sub dărâmături, în oraşul Antakya din Turcia

Pompierii greci au răspuns apelului lansat de autorităţile din Turcia, la fel cum au făcut şi România şi multe alte ţări, după cutremurele care au distrus oraşe întregi din Turcia şi Siria.

Astăzi, salvatorii greci au găsit, sub dărâmăturile unei clădiri din oraşul Antakya, două surori. Iniţial, ei au ajuns la una dintre surori şi, din nefericire, a fost prea târziu. Fata a fost scoasă, însă nu mai era în viaţă.

Câteva minute mai târziu, grecii au ajuns la cea de-a doua fetiţă, în vârstă de şase ani.

Astfel, salvatorii au reuşit să o aducă pe fetiţă la suprafaţă. Aceasta era în viaţă şi a fost preluată de un echipaj medical pentru a fi transportată la spital.

Citeşte şi: Moment emoţionant surprins live de jurnaliştii Antena 3 CNN, cu echipele de salvare în Adana | Românii care au trecut prin infernul din Turcia fac mărturii cutremurătoare

După ce au predat-o pe copilă medicilor, pompierii greci au izbucnit în lacrimi, momentul fiind surprins de o echipă a televiziunii EPT 1.

Imaginile au fost publicate pe Twitter, clipul având peste 3,5 milioane de vizualizări în numai câteva ore.

Greek rescuers tried hard to get a young girl out of the ruble alive. They did not manage. Minutes after, they are rescuing her 6 yrs old sister. And they burst into tears. And then applauding. The mystery of life, the power of love. #Turkey, you are not alone! #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/gS26kX6C3t