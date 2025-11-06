Șapte alpinişti italieni sunt daţi dispăruți în Himalaya, după ce 12 oameni au murit în urma avalanşelor. "Nu există încă veşti"

7 italieni, dispăruți după ce avalanșele au ucis 12 persoane în cel mai mortal sezon de escaladă de toamnă din Nepal. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Șapte alpiniști italieni sunt daţi dispăruţi în Nepal, după ce avalanșele au măturat mai multe vârfuri muntoase din Himalaya, ucigând cel puțin 12 oameni, a relatat The Independent. Trei dintre victimele care şi-au pierdut viaţa după ce zăpada s-a desprins de pe creste sunt din Italia, a anunţat ministrul italian al Afacerilor Externe, Antonio Tajani. În timpul declaraţiilor, oficialul a spus că se fac eforturi uriaşe pentru ca persoanele dispărute să fie găsite în viaţă. Autorităţile din Nepal au declarat că acest sezon de alpinism este unul dintre cele mai mortale din ultimii ani.

Conform sursei citate, ministrul italian al Afacerilor Externe, Antonio Tajani, a făcut anunţul trist în cursul zilei de miercuri. El a precizat că trei alpiniști italieni au murit în două avalanșe separate, produse în Himalaya. Ulterior, Antonio Tajani a adăugat că sunt în desfășurare operaţiunile de căutare, localizare şi salvare a celor şapte italieni care, momentan, nu au fost găsiți.

"În acest moment, autoritățile locale au confirmat decesele a trei alpiniști italieni. Nu există încă vești despre alți șapte cetățeni italieni, inclusiv Marco Di Marcello și Markus Kircheler", a declarat şeful italian al Afacerilor Externe, Antonio Tajani, au mai scris jurnaliştii publicaţiei The Independent.

Ministerul a declarat că Riccardo Dalla Costa, consulul general al Italiei la Kolkata, India, a ajuns la Kathmandu pentru a se coordona direct cu autoritățile locale și echipele de căutare.

Oficialii din Italia au anunţat identităţile celor care şi-au pierdut viaţa în Nepal. Este vorba despre: Alessandro Caputo, Stefano Farronato și Paolo Cocco. Potrivit sursei citate, primii doi au fost uciși vinerea trecută, când au fost surprinși de o avalanșă pe Panbari, un vârf de 6.887 de metri din lanțul muntos Himalaya din Nepal.

Alessandro Caputo şi Stefano Farronato au fost blocați de ninsori abundente pe 28 octombrie și au fost găsiți pe 4 noiembrie, îngropați sub 2,5 metri de zăpadă compactată într-un cort.

Al treilea alpinist, Paolo Cocco, a fost unul dintre cei șapte oameni – cinci străini și doi ghizi locali – care au fost uciși luni, când o avalanșă a lovit Yalung Ri, un vârf de 5.630 de metri din regiunea Rolwaling.