Hotel în Havana, pulverizat de o explozie uriașă | Corespondent CNN: "Martorii spun că a fost ca o bombă"

"Martorii au descris o explozie imensă, ca și cum ar fi fost o bombă de mari dimensiuni", a relatat, vineri, corespondentul CNN, Patrick Oppmann, aflat în Havana.

Jurnalistul a spus că, atunci când a ajuns la fața locului, prima sa impresie a fost similară celei produse de imaginile atentatului de la ambasada SUA din Nairobi, Kenya, din 1998, revendicate de organizația islamistă Al Qaida.

Alți martori, citați de corespondentul CNN au indicat prezența în zonă a unor canistre de gaz.

De altfel, publicația Partidului Comunist Cubanez menționează informații vehiculate pe rețelele sociale și care acreditează ipoteza că explozia ar fi fost provocată de un transfer de gaz lichefiat dintr-un camion.

În prezent, salvatorii caută supraviețuitori printre ruinele clădirii, care a fost în cea mai mare parte distrusă.

Nu este clar câte persoane se aflau în clădire la momentul deflagrației.

Saratoga este cunoscut drept un hotel de lux.

Pe fondul restricțiilor COVID, încă în vigoare în Cuba, este posibil ca locația să nu fi fost foarte populată.

Cauza exploziei produse în cursul dimineții (vineri după-amiază în România) urmează să fie stabilită cu certitudine de autorități.

Corespondentul CNN a indicat că atentatele sunt rare în Cuba, unde autoritățile exercită o supraveghere strictă a populației iar poliția locală este cunoscută pentru eficiența în reprimarea manifestațiilor de protest.

NEW: A large explosion has taken place at the historic Saratoga Hotel in Havana, Cuba.



No word on injuries as a massive rescue operation is currently underway.

pic.twitter.com/418jWEr6F7