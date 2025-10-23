Sarkozy a fost insultat și amenințat cu moartea de deținuți în prima zi petrecută în închisoare

Nicolas Sarkozy a fost condus marți la închisoare de soția lui, Carla Bruni FOTO: Hepta

Poliţia franceză a preluat miercuri trei deţinuţi din închisoarea La Sante din Paris care îl ameninţaseră pe fostul preşedinte Nicolas Sarkozy, închis acolo de marţi, relatează presa locală preluată de dpa și de Agerpres.

În media sociale a circulat un videoclip în care Sarkozy este insultat şi ameninţat la sosirea în penitenciarul unde a început să execute o condamnare la cinci ani de detenţie. Se pare că filmarea a fost făcută de un deţinut.

C’était donc ça, mettre Nicolas Sarkozy en prison ?



Pour que l’ex-Président se fasse harceler, insulter et menacer de mort par des racailles fières de se filmer avec leur téléphone interdit depuis leur cellule ?



Qu’on garde des places de prison pour les agresseurs de flics ?? ! pic.twitter.com/XC4laM8EYD — Matthieu Valet (@mvalet_officiel) October 21, 2025

Procuratura a deschis o anchetă privind ameninţările cu moartea.

Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a început să execute o condamnare la cinci ani de închisoare pentru conspiraţie în vederea obţinerii de fonduri pentru campania electorală de la fostul dictator libian Moammar Gaddafi.

El este izolat într-o celulă individuală şi protejat în continuare de doi agenţi, instalaţi în altă celulă, lângă a sa. Avocatul său a afirmat că fostul şef al statului nu beneficiază de niciun tratament special.

Nicolas Sarkozy a petrecut prima noapte în celulă, după ce marți, 21 octombrie, a fost încarcerat în închisoarea La Santé din cartierul parizian Montparnasse.

Odată ajuns la închisoare, Nicolas Sarkozy a urmat în primă fază procedura obișnuită pentru orice nou deținut. El a trecut pe la serviciul de evidență, unde i-au fost luate amprentele digitale și a fost fotografiat. I s-a atribuit un număr de deținut, „numărul de înregistrare”. De asemenea, i-a fost creat un act de identitate intern pentru închisoare.

Fostul președinte a fost supus apoi și unei percheziții corporale complete.

După formalități, noul deținut a fost plasat în celula „VIP” a închisorii, situată în zona de izolare. Dispune de o celulă individuală de aproximativ 10 metri pătrați, cu o fereastră cu gratii și un televizor mic.