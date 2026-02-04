Șase români au dat spargeri uriașe în parcurile solare din Germania. Au furat cabluri de cupru de sute de mii de euro

Publicat la 16:26 04 Feb 2026

Foto: Getty Images

Șase români au fost arestați în Germania, fiind suspectați că au furat cabluri de cupru din mai multe parcuri solare, provocând pagube de ordinul sutelor de mii de euro, scrie Agragheute.

Potrivit Poliției din Franconia Centrală, gruparea ar fi comis cel puțin opt spargeri între noiembrie 2025 și ianuarie 2026, vizând în special cablurile „string” din instalațiile fotovoltaice, care conțin cantități mari de cupru.

Anchetatorii spun că hoții pătrundeau forțat în parcurile solare și tăiau cabluri cu o lungime totală de până la 80 de kilometri. Pentru transportul prăzii, foloseau vehicule de mari dimensiuni.

Cei șase suspecți, cu vârste între 23 și 37 de ani, au fost prinși la sfârșitul lunii ianuarie, în timp ce dădeau o nouă spargere într-un parc solar din zona Lampertheim, în sudul landului Hessa.

Într-unul dintre vehiculele folosite, poliția a găsit o cantitate mare de cabluri de cupru furate, evaluate la câteva sute de mii de euro.

Furturile au fost puse pe seama exploziei prețului cuprului, care a atins niveluri record în Europa și a dus la o creștere semnificativă a infracțiunilor din acest domeniu. În ultimele săptămâni, au fost raportate atacuri asupra parcurilor solare în mai multe landuri germane, inclusiv Baden-Württemberg și Renania de Nord-Westfalia.

Cei șase români se află în arest preventiv, fiind acuzați de furt calificat în grup organizat. Ancheta continuă, iar autoritățile verifică dacă aceștia sunt implicați și în alte spargeri din parcuri solare din Franconia și din alte regiuni ale Germaniei.